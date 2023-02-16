Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Центр тревоги отметил бдительных детей, вовремя позвонивших по номеру экстренной помощи

Северное побережье
Центр тревоги отметил бдительных детей, вовремя позвонивших по номеру экстренной помощи
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
14-летняя Анжелика вызвала помощь женщине, которая заблудилась и не могла найти дорогу домой.
14-летняя Анжелика вызвала помощь женщине, которая заблудилась и не могла найти дорогу домой. Фото: Aleksandr Gužov

В Европейский день службы 112 Центр тревоги отметил детей, которые в прошлом году по телефону экстренной помощи своевременно сообщили о пожарах, о необходимости неотложной помощи людям и о нарушениях общественного порядка.

Руководителя Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп радует, что подрастающее поколение хорошо осведомлено о номере экстренной помощи 112. "Когда звоните по этому номеру, самое главное - дать точную информацию о том, что и где случилось. Важно сохранять спокойствие, отвечать на вопросы организатора спасательных работ и следовать полученным указаниям. Внимательно слушающие дети являются примером для многих взрослых", - отметила Сепп.

Центр тревоги отметил в Ида- и Ляэне-Вирумаа трех детей, которые вызвали помощь для своего близкого или друга, а также сообщили о нарушении общественного порядка. "Это было образцом того, как следует вызывать экстренную помощь". Например, 13-летний Трофим сообщил о компании, употреблявшей алкоголь и нарушавшей порядок на детской игровой площадке.

Стоит отметить также действия 13-летнего Матвея, позвонившего по номеру экстренной помощи, когда его близкому неожиданно стало плохо. Подросток в критический момент сохранял спокойствие и до прибытия помощи внимательно слушал указания медика из центра тревоги. А 14-летняя Анжелика сообщила о заблудившейся и нуждавшейся в помощи женщине, которая не могла самостоятельно найти дорогу домой.

В 2022 году в Эстонии число звонков по номеру 112 выросло на 12%. В общем позвонили более миллиона раз; в 45% случаях, то есть 422003 раза, по звонку на место отправляли скорую помощь, полицию или спасателей. Из общего числа звонков 17% было сделано в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Больше всего звонков по-прежнему связаны с вызовами скорой помощи (61%), за ними следуют вызовы полиции (28%) и спасателей (4%). Почти на четверть, то есть на 40000, выросло количество ошибочных звонков, когда дети, пожилые люди или незаблокированные телефоны и наручные часы нечаянно набрали номер экстренной помощи.

Ключевые слова
Новости
Наверх