Центр тревоги отметил бдительных детей, вовремя позвонивших по номеру экстренной помощи

Руководителя Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп радует, что подрастающее поколение хорошо осведомлено о номере экстренной помощи 112. "Когда звоните по этому номеру, самое главное - дать точную информацию о том, что и где случилось. Важно сохранять спокойствие, отвечать на вопросы организатора спасательных работ и следовать полученным указаниям. Внимательно слушающие дети являются примером для многих взрослых", - отметила Сепп.

Центр тревоги отметил в Ида- и Ляэне-Вирумаа трех детей, которые вызвали помощь для своего близкого или друга, а также сообщили о нарушении общественного порядка. "Это было образцом того, как следует вызывать экстренную помощь". Например, 13-летний Трофим сообщил о компании, употреблявшей алкоголь и нарушавшей порядок на детской игровой площадке.

Стоит отметить также действия 13-летнего Матвея, позвонившего по номеру экстренной помощи, когда его близкому неожиданно стало плохо. Подросток в критический момент сохранял спокойствие и до прибытия помощи внимательно слушал указания медика из центра тревоги. А 14-летняя Анжелика сообщила о заблудившейся и нуждавшейся в помощи женщине, которая не могла самостоятельно найти дорогу домой.