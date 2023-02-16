В Европейский день службы 112 Центр тревоги отметил детей, которые в прошлом году по телефону экстренной помощи своевременно сообщили о пожарах, о необходимости неотложной помощи людям и о нарушениях общественного порядка.
Центр тревоги отметил бдительных детей, вовремя позвонивших по номеру экстренной помощи
Руководителя Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп радует, что подрастающее поколение хорошо осведомлено о номере экстренной помощи 112. "Когда звоните по этому номеру, самое главное - дать точную информацию о том, что и где случилось. Важно сохранять спокойствие, отвечать на вопросы организатора спасательных работ и следовать полученным указаниям. Внимательно слушающие дети являются примером для многих взрослых", - отметила Сепп.
Центр тревоги отметил в Ида- и Ляэне-Вирумаа трех детей, которые вызвали помощь для своего близкого или друга, а также сообщили о нарушении общественного порядка. "Это было образцом того, как следует вызывать экстренную помощь". Например, 13-летний Трофим сообщил о компании, употреблявшей алкоголь и нарушавшей порядок на детской игровой площадке.
Стоит отметить также действия 13-летнего Матвея, позвонившего по номеру экстренной помощи, когда его близкому неожиданно стало плохо. Подросток в критический момент сохранял спокойствие и до прибытия помощи внимательно слушал указания медика из центра тревоги. А 14-летняя Анжелика сообщила о заблудившейся и нуждавшейся в помощи женщине, которая не могла самостоятельно найти дорогу домой.
В 2022 году в Эстонии число звонков по номеру 112 выросло на 12%. В общем позвонили более миллиона раз; в 45% случаях, то есть 422003 раза, по звонку на место отправляли скорую помощь, полицию или спасателей. Из общего числа звонков 17% было сделано в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Больше всего звонков по-прежнему связаны с вызовами скорой помощи (61%), за ними следуют вызовы полиции (28%) и спасателей (4%). Почти на четверть, то есть на 40000, выросло количество ошибочных звонков, когда дети, пожилые люди или незаблокированные телефоны и наручные часы нечаянно набрали номер экстренной помощи.