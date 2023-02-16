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ОДИН ВОПРОС ⟩ Неужели в Йыхвиской основной школе не все дети помещаются за партой?

Северное побережье
Неужели в Йыхвиской основной школе не все дети помещаются за партой?
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Лийна Михкельсон.
Лийна Михкельсон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На последнем собрании комиссии Йыхвиского волостного собрания по образованию подняли тему, что в недавно открытом новом здании основной школы мебель слишком мала и по своим размерам не для всех учеников годится.

Директор Йыхвиской основной школы ЛИЙНА МИХКЕЛЬСОН:

- Можно сказать, что это было мнение одного родителя. Но в школе одни дети выше других. У нас имеются школьные столы трех разных размеров, и сейчас мы дополнительно закажем столы побольше, чтобы поставить их в классах в последнем ряду в соответствии с потребностями. Председатель комиссии тоже сам приходил на место ознакомиться с ситуацией и установил, что каких-то больших проблем с этим нет и никакие требования не нарушаются.

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