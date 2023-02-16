ОДИН ВОПРОС ⟩ Неужели в Йыхвиской основной школе не все дети помещаются за партой?

- Можно сказать, что это было мнение одного родителя. Но в школе одни дети выше других. У нас имеются школьные столы трех разных размеров, и сейчас мы дополнительно закажем столы побольше, чтобы поставить их в классах в последнем ряду в соответствии с потребностями. Председатель комиссии тоже сам приходил на место ознакомиться с ситуацией и установил, что каких-то больших проблем с этим нет и никакие требования не нарушаются.