Уровень безработицы в прошлом году снизился

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Теа Васильевой, в прошлом году уровень безработицы больше всего снизился в Тартуском и Пярнуском уездах. "Этот показатель был также ниже в Ида-Вирумаа, в то время как уровень безработицы вырос в части Харьюмаа за пределами Таллинна и в Ляэне-Вирумаа. В Таллинне как количество безработных, так и уровень безработицы остались на том же уровне по сравнению с прошлым годом", - сказала Васильева.