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Уровень безработицы в прошлом году снизился

Северное побережье
Уровень безработицы в прошлом году снизился
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Безработица. Снимок иллюстративный.
Безработица. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В прошлом году количество безработных сокращалось второй год подряд, и уровень безработицы снизился, сообщил Департамент статистики. В 2022 году безработных было 40200, или на 2900 человек меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы за год снизился с 6,2% до 5,6%.

По словам аналитика Департамента статистики Эстонии Теа Васильевой, в прошлом году уровень безработицы больше всего снизился в Тартуском и Пярнуском уездах. "Этот показатель был также ниже в Ида-Вирумаа, в то время как уровень безработицы вырос в части Харьюмаа за пределами Таллинна и в Ляэне-Вирумаа. В Таллинне как количество безработных, так и уровень безработицы остались на том же уровне по сравнению с прошлым годом", - сказала Васильева.

В прошлом году значительно увеличилось количество занятых. "Если годом ранее количество занятых сократилось, то 2022 год увеличил число работников. При этом среди занятых на работе было больше женщин, чем мужчин", - сказала Васильева.

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