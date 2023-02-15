В четверг городское собрание Кохтла-Ярве изберет нового председателя, которым, скорее всего, станет социал-демократ Эдуард Одинец, более четверти века находившийся в оппозиции в городском собрании.
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Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве может стать извечный оппозиционер
Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве может стать извечный оппозиционер
Среди прочих планируют проголосовать за Эдуарда Одинца как за председателя городского собрания и бывшие городские лидеры, центристы Валерий Корб и Рийна Иванова, действия которых на протяжении многих лет подвергались резкой критике со стороны Одинца. Кроме того, для утверждения Одинца в должности необходимы голоса нескольких депутатов, подозреваемых в коррупции.