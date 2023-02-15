Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве может стать извечный оппозиционер

Среди прочих планируют проголосовать за Эдуарда Одинца как за председателя городского собрания и бывшие городские лидеры, центристы Валерий Корб и Рийна Иванова, действия которых на протяжении многих лет подвергались резкой критике со стороны Одинца. Кроме того, для утверждения Одинца в должности необходимы голоса нескольких депутатов, подозреваемых в коррупции.

По словам Одинца, между пятью социал-демократами и пятью центристами существует принципиальная договоренность об избрании его председателем собрания и еще четыре депутата пообещали поддержать. Из этих четверых трое - Антон Диев, Заур Абасов и Денис Вершинин - прошли в горсобрание по списку Центристской партии, но в прошлом году они поссорились с соратниками и образовали собственную фракцию. Четвертая - Мария Меркулова из избирательного союза "Прогресс". Все четверо также являются подозреваемыми в разразившемся в октябре коррупционном скандале.