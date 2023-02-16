Популярное туристическое место в Силламяэ летом ждет оживления

По словам вице-мэра Силламяэского горуправления Алексея Степанова, на оперирование в двух модулях - №2 и №3 (павильон площадью 11,4 квадратных метра, плюс навес 15,8 квадратных метра), расположенных между подъездной дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пивоварни, нашлось двое претендентов, на самый большой павильон - №4 у моста на улице Каяка - один.

- Победителей комиссия выбрала, но пока не называем - сейчас специалисты проверяют документы, результат будет предложен на обсуждение горуправления в ближайшее время. Надежда на то, что популярное туристическое место летом оживится, есть. Когда и как будут работать новые торговые точки, расскажем после подписания договоров, которые город намерен заключить на три года. Условий по датам открытия предпринимателям не ставим, потому что они сами заинтересованы распахнуть двери как можно раньше - аренду в любом случае придется платить.