Популярное туристическое место в Силламяэ летом ждет оживления

Городское управление провело письменные торги среди желающих оперировать новыми павильонами на морском променаде. Конкурс прошел успешно, и есть надежда, что с наступлением летнего сезона здесь распахнут двери еще три торговые точки.
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По словам вице-мэра Силламяэского горуправления Алексея Степанова, на оперирование в двух модулях - №2 и №3 (павильон площадью 11,4 квадратных метра, плюс навес 15,8 квадратных метра), расположенных между подъездной дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пивоварни, нашлось двое претендентов, на самый большой павильон - №4 у моста на улице Каяка - один.
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