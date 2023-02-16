В интервью, опубликованном год назад в ежегоднике прокуратуры, журналист "Северного побережья" Эрик Калда спрашивал у ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон: что это значит - прокуратура говорит о борьбе с коррупцией как об одном из своих приоритетов, однако в последнее время не слышно о крупных антикоррупционных производствах?
Эрик Гамзеев: Долгий срок производства вкупе с инфоголодом питают снисходительное отношение к коррупции
Андерсон ответила: это значит, что проделана хорошая работа и, говоря о коррупции, добились повышения осведомленности людей, и это хороший знак, что крупных дел не было.
Примерно через полгода после выхода ежегодника, в октябре 2022 года разгорелся масштабный коррупционный скандал вокруг кохтла-ярвеской городской власти, где по состоянию на сегодняшний день подозрение в преступлении получили 17 человек. В том числе коммунальный бизнесмен и муниципальный политик Николай Осипенко, который еще несколько лет назад получил обвинение в коррупции, однако избежал правосудия благодаря медицинской справке. Кроме него среди подозреваемых оказались многие высокопоставленные руководители и чиновники города Кохтла-Ярве.
Можно ли в свете этого эпизода сделать, парафразируя Андерсон, вывод, что прокуратура работала хуже прежнего и осведомленность людей о коррупции опять ухудшилась? Очевидно, нет.
Или же это, напротив, свидетельствует о том, что прокуратура и следователи приблизились, наконец, к важной трудовой победе? Избранная после коррупционного скандала мэром Кохтла-Ярве (курьезным образом, при поддержке в том числе голосов подозреваемых) Вирве Линдер призналась "Северному побережью": "Здесь коррупция десятилетиями являлась частью системы, так что люди даже не отдают себе отчета в том, что то, что они делают, это и есть коррупция".
Слова Линдер подтверждает и то, что из руководителей и чиновников Кохтла-Ярвеского горуправления, получивших подозрение в преступлении, сам покинул должность только один, а из городского собрания ни один депутат не ушел. Скорее, часть из них чувствуют себя в зале горсобрания героями и называют предъявленные им подозрения смехотворными.
Неужели предыдущий крупный коррупционный эпизод, когда длившееся более семи лет следствие увенчалось осуждением тогдашнего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и назначением ему наказания в виде лишения свободы на пять лет условно, ничего не поменял в отношении?
В соответствии со вступившим в силу приговором суда, фирма Николая Осипенко "N&V" получила от города Кохтла-Ярве миллион евро коррупционного дохода. Но это обстоятельство не помешало большому количеству местных политиков ни продолжить сотрудничество с ним, ни плести с его соратниками новые управленческие схемы. Из этих денег город Кохтла-Ярве не вернул себе ни цента. И даже оплатил юридические расходы другой стороны из-за - сознательно или случайно - никудышно организованной подачи иска.
Каким образом возможно сформировать мнение, что коррупцию надо осуждать, а связанным с ней лицам нечего делать в публичной власти? Как разрушить укоренившееся среди части избирателей отношение, будто все равно большинство находящихся у власти коррумпированы, а их разоблачение - это лишь оружие политической борьбы? В результате подобного отношения часть коррупционеров становятся в глазах общественности если не безусловными мучениками, то лицами, которых не осуждают, а которым и вовсе сочувствуют.
Против такого отношения нет иного средства, как большая прозрачность производств по коррупционным эпизодам. Понятно, что необходимо соблюдать тайну следствия и производство по коррупционным эпизодам не может быть происходящим в реальном времени реалити-шоу, зрители которого ставят очки или лайки.
Однако неправильно и то, если начатые производства на годы погружаются в информационный голод. Взять хотя бы тот самый случай с Евгением Соловьевым. Производство в его отношении началось осенью 2009 года, а вступивший в силу приговор суда появился осенью 2016 года. Все эти семь лет человек, оказавшийся системным коррупционером, занимал должность мэра. Таким образом, как он сам, так и те многочисленные члены горсобрания, что позволяли ему оставаться в должности, в один голос твердили, что обвинения нельзя воспринимать всерьез и причин для замены мэра нет.
"Как разрушить укоренившееся среди части избирателей отношение, будто все равно большинство находящихся у власти коррумпированы, а их разоблачение - это лишь оружие политической борьбы?"
Эрик ГАМЗЕЕВ, главный редактор газеты "Северное побережье"
Сильного давления со стороны общественности возникнуть и не могло, ведь в течение нескольких лет прокуратура не давала общественности вразумительных объяснений, в чем же обвиняют руководителя пятого по величине города Эстонии.
Более свежий пример - из 2022 года. Весной полиция начала расследование законности использования компенсации расходов избранным от Ида-Вирумаа членом Рийгикогу Мартином Репинским. Единственная за десять месяцев информация, выданная прокуратурой в ответ на запрос, такова: производство ведется и добавить нечего.
Есть вероятность, что срок депутатства Репинского в Рийгикогу закончится раньше, чем поступит хоть какая-то содержательная информация о ходе расследования этого дела. Она нужна прежде всего не журналистам для удовлетворения любопытства читателей, а общественности, чтобы понять, честным человеком или жуликом является ее представитель в парламенте.
Понятно, что производство по коррупционным делам - это не поедание фастфуда на заправке. Однако если эти дела предают забвению, то и у общественности не формируется четкого осуждающего коррупцию взгляда. Скорее, из некоторых подозреваемых и даже осужденных могут получиться мученики, которые начнут сами формировать образ страдальцев. Особенно в случае, когда эпизодом длившегося годами дорогостоящего следствия останется бесплатная стрижка, снимок зубов или выданный для работы компьютер.
Важно также, чтобы прокуратура тоже умела говорить о коррупционных случаях не только на юридическом языке, но и на языке, понятном более широкой общественности.
Журналисты в своих статьях каждый день "переводят" длинные юридические тексты на понятный широкому кругу читателей язык. Наверное, с этим при желании могла бы справиться также прокуратура, давая пояснения относительно подозрений, хода расследований или обвинений. Это позволило бы лучше понимать сущность коррупции и лучше формировало бы осведомленность людей.
Эта статья опубликована в вышедшем на этой неделе ежегоднике прокуратуры.