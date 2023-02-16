Эрик Гамзеев: Долгий срок производства вкупе с инфоголодом питают снисходительное отношение к коррупции

Андерсон ответила: это значит, что проделана хорошая работа и, говоря о коррупции, добились повышения осведомленности людей, и это хороший знак, что крупных дел не было.

Примерно через полгода после выхода ежегодника, в октябре 2022 года разгорелся масштабный коррупционный скандал вокруг кохтла-ярвеской городской власти, где по состоянию на сегодняшний день подозрение в преступлении получили 17 человек. В том числе коммунальный бизнесмен и муниципальный политик Николай Осипенко, который еще несколько лет назад получил обвинение в коррупции, однако избежал правосудия благодаря медицинской справке. Кроме него среди подозреваемых оказались многие высокопоставленные руководители и чиновники города Кохтла-Ярве.

Можно ли в свете этого эпизода сделать, парафразируя Андерсон, вывод, что прокуратура работала хуже прежнего и осведомленность людей о коррупции опять ухудшилась? Очевидно, нет.

Или же это, напротив, свидетельствует о том, что прокуратура и следователи приблизились, наконец, к важной трудовой победе? Избранная после коррупционного скандала мэром Кохтла-Ярве (курьезным образом, при поддержке в том числе голосов подозреваемых) Вирве Линдер призналась "Северному побережью": "Здесь коррупция десятилетиями являлась частью системы, так что люди даже не отдают себе отчета в том, что то, что они делают, это и есть коррупция".