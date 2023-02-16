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Новая школа получила автобусную остановку своего имени

Северное побережье
Новая школа получила автобусную остановку своего имени
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Школа программирования "kood/Jõhvi".
Школа программирования "kood/Jõhvi". Фото: Erakogu

Йыхвиское волостное управление изменило своим распоряжением название остановки, расположенной в Йыхви по Тарту пыйк, 2. Остановка, много лет называвшаяся "Mooni", теперь будет носить название "Koodikool".

Волостное управление нашло, что поскольку в городе Йыхви есть также улица Моони, то название остановки общественного транспорта "Mooni" вводило в заблуждение, поэтому изменение этого названия обоснованно.

Начавшая в прошлом году работу в Йыхви школа программирования kood/Jõhvi обратилась в волостное управление с пожеланием переименовать расположенную у школы остановку "Mooni" в остановку "Koodi".

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