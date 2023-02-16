Прозвучавшее в бюджетной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания предложение закрыть два эстоноязычных детсада, чтобы с помощью в том числе этого шага уравновесить нынешний городской бюджет, вызывает все более сильное противостояние.
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Растет противостояние планам закрытия эстонских детсадов в Кохтла-Ярве
Под угрозой рабочие места библиотекарей, на повестке дня также закрытие клубов
Растет противостояние планам закрытия эстонских детсадов в Кохтла-Ярве
На повестке дня проходившего 8 февраля заседания кохтла-ярвеской бюджетной комиссии стоял один пункт: "Кризисное состояние бюджета. Подготовка проекта бюджета ко второму чтению. Намечаемые урезания и их обсуждение".