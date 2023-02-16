Растет противостояние планам закрытия эстонских детсадов в Кохтла-Ярве

Одним из оказавшихся под угрозой закрытия детсадов стал расположенный на улице Пярна в Ярвеской части города "Lepatriinu". На его воротах висит объявление, приглашающее в детсад новых детей.

Прозвучавшее в бюджетной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания предложение закрыть два эстоноязычных детсада, чтобы с помощью в том числе этого шага уравновесить нынешний городской бюджет, вызывает все более сильное противостояние.