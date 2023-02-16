Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Растет противостояние планам закрытия эстонских детсадов в Кохтла-Ярве

Под угрозой рабочие места библиотекарей, на повестке дня также закрытие клубов
Эрик Гамзеев
, журналист
Растет противостояние планам закрытия эстонских детсадов в Кохтла-Ярве
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Одним из оказавшихся под угрозой закрытия детсадов стал расположенный на улице Пярна в Ярвеской части города "Lepatriinu". На его воротах висит объявление, приглашающее в детсад новых детей.
Одним из оказавшихся под угрозой закрытия детсадов стал расположенный на улице Пярна в Ярвеской части города "Lepatriinu". На его воротах висит объявление, приглашающее в детсад новых детей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Прозвучавшее в бюджетной комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания предложение закрыть два эстоноязычных детсада, чтобы с помощью в том числе этого шага уравновесить нынешний городской бюджет, вызывает все более сильное противостояние.

На повестке дня проходившего 8 февраля заседания кохтла-ярвеской бюджетной комиссии стоял один пункт: "Кризисное состояние бюджета. Подготовка проекта бюджета ко второму чтению. Намечаемые урезания и их обсуждение".

Наряду с членами комиссии на месте присутствовали мэр Вирве Линдер и утвержденные на должности двумя днями раньше вице-мэры Кайре Йыэ и Ольга Пихлак. С докладом выступила городской финансовый руководитель Элина Виск, ознакомившая также с таблицей намеченных урезаний.

Ключевые слова
Новости
Наверх