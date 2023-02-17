ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Нельзя оставлять клиента беззащитным

Эта система работала, но время от времени все же возникали споры и ситуации, которые создавали впечатление, что цель вывоза мусора - получить от заказчика побольше денег. Именно такой мы помним мусорную войну в Кохтла-Ярве, когда компания по переработке мусора пыталась взимать дополнительную плату с клиентов, чей контейнер стоял на возвышении в нескольких сантиметрах от земли.

Однако уже несколько лет в Йыхви поступают жалобы на то, что мусоровозы, бывает, не опорожняют контейнеры, лишь потому, что водитель счел, что снег не дает это сделать. В такой ситуации у пользователей услуги мало возможностей спорить с предприятием, ибо последнее опирается на более сильное право и предъявляет более высокие дополнительные счета за порожний пробег и незапланированное опорожнение.