Когда государство в свое время внесло поправку в закон, в соответствии с которой органы местного самоуправления должны определять районы вывоза отходов, обслуживаемые за счет госпоставок, целью было обеспечить транспортировку отходов по разумной цене, чтобы избежать ситуации, когда, например, соседние домохозяйства обслуживаются разными компаниями.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Нельзя оставлять клиента беззащитным
Эта система работала, но время от времени все же возникали споры и ситуации, которые создавали впечатление, что цель вывоза мусора - получить от заказчика побольше денег. Именно такой мы помним мусорную войну в Кохтла-Ярве, когда компания по переработке мусора пыталась взимать дополнительную плату с клиентов, чей контейнер стоял на возвышении в нескольких сантиметрах от земли.
Однако уже несколько лет в Йыхви поступают жалобы на то, что мусоровозы, бывает, не опорожняют контейнеры, лишь потому, что водитель счел, что снег не дает это сделать. В такой ситуации у пользователей услуги мало возможностей спорить с предприятием, ибо последнее опирается на более сильное право и предъявляет более высокие дополнительные счета за порожний пробег и незапланированное опорожнение.
Ни в коей мере не оправданна такая ситуация, когда местные органы власти выбирают перевозчика отходов на условиях, позволяющих вольное обращение с клиентом. Поэтому план Йыхвиского волостного управления провести новую госпоставку, предусматривающую большую защищенность интересов жителей, вполне уместен. Вопрос только в том, как установка дополнительных условий повлияет на цену услуги. Но лучше заплатить немного больше за работающую услугу, чем за холостую езду, продиктованную мнением водителя.