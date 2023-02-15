На благотворительном концерте Тойлаской гимназии выступят коллективы школы, готовящиеся к молодежному празднику песни и танца. Тойлаская молодежь приглашает на благотворительный вечер, где пройдет аукцион, будет открыто кафе и состоится концерт Артема Савицкого.
Благотворительные концерты ⟩ Община помогает собрать деньги на лечение Норы-Лийзы
Общественность хочет поддержать Нору-Лийзу, девочку из Вока, которая страдает редким заболеванием - кистозным фиброзом, который повреждает легкие и пищеварительную систему и может привести к ряду серьезных осложнений. Для борьбы с тяжелым наследственным заболеванием девочке необходимо чрезвычайно дорогое лечение, которое Больничная касса Эстонии не финансирует. Перед Рождеством Детский фонд клиники Тартуского университета начал сбор пожертвований "Поможем Норе-Лийзе дышать!".
Необходимые препараты "Kaftrio" и "Ivakaftoor" стоят почти 19000 евро в месяц, что составляет 228600 евро в год. "Нора-Лийза получает лечение уже месяц, и оно действительно эффективно. Если раньше она кашляла все время, то теперь она кашляет только изредка", - рассказала Энели Арге, мать Норы-Лийзы.
Чтобы Нора-Лийза могла продолжить лечение, во вторник, 21 февраля в 18.00 в Тойлаской гимназии состоится благотворительный концерт "Sillad laulu- ja tantsupeole".
Тест на прочность связан с благотворительностью
- Это хорошее испытание для тех коллективов, которые готовятся к празднику песни танца. Концерт дает им возможность выступить перед большой аудиторией и осознать свою готовность к участию в празднике, - пояснила Ану Пунгас, педагог и руководитель двух детских хоров.
К празднику песни и танца готовятся также четыре танцевальных коллектива - 5-6-х классов, 7-9-х классов, смешанная группа гимназии и семейный коллектив. У каждого будет возможность показать, чему они научились на концерте. По словам Ану Пунгас, испытание на прочность команды могут совместить с благотворительностью для Норы-Лийзы, ученицы ее школы.
16 марта молодежное собрание Тойлаской волости организует благотворительный вечер в Тойласком народном доме.
- Мы, члены молодежного собрания, объединили свои усилия, чтобы поддержать курс лечения 11-летней Норы-Лийзы, которая живет с нами в одной среде, учится в той же школе. В борьбе с редким заболеванием, дополнительно к школьному празднику, вечеринке может быть проведено отдельное мероприятие за пределами школьного здания, - пояснил заместитель председателя молодежного собрания Эрик Кюттис.
Детский фонд поддерживает молодежную инициативу
Молодые люди обратились к общественности и предприятиям с призывом пожертвовать товары или услуги, которые можно продать с аукциона в благотворительных целях. При поддержке Вокаского открытого молодежного центра в рамках благотворительного вечера распахнет свои двери молодежное кафе, а мини-концерт даст музыкант Артем Савицкий, который патронирует мероприятие.
- Детский фонд очень поддерживает нашу инициативу и доставит на мероприятие ящики для пожертвований и терминал для оплаты карточкой, а также откроет персональный номер телефона для перечисления пожертвований (10 евро) непосредственно в лечебный фонд Норы-Лийзы, - сказал Эрик Кюттис.