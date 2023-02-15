Благотворительные концерты ⟩ Община помогает собрать деньги на лечение Норы-Лийзы

Общественность хочет поддержать Нору-Лийзу, девочку из Вока, которая страдает редким заболеванием - кистозным фиброзом, который повреждает легкие и пищеварительную систему и может привести к ряду серьезных осложнений. Для борьбы с тяжелым наследственным заболеванием девочке необходимо чрезвычайно дорогое лечение, которое Больничная касса Эстонии не финансирует. Перед Рождеством Детский фонд клиники Тартуского университета начал сбор пожертвований "Поможем Норе-Лийзе дышать!".

Необходимые препараты "Kaftrio" и "Ivakaftoor" стоят почти 19000 евро в месяц, что составляет 228600 евро в год. "Нора-Лийза получает лечение уже месяц, и оно действительно эффективно. Если раньше она кашляла все время, то теперь она кашляет только изредка", - рассказала Энели Арге, мать Норы-Лийзы.

Чтобы Нора-Лийза могла продолжить лечение, во вторник, 21 февраля в 18.00 в Тойлаской гимназии состоится благотворительный концерт "Sillad laulu- ja tantsupeole".

Тест на прочность связан с благотворительностью

- Это хорошее испытание для тех коллективов, которые готовятся к празднику песни танца. Концерт дает им возможность выступить перед большой аудиторией и осознать свою готовность к участию в празднике, - пояснила Ану Пунгас, педагог и руководитель двух детских хоров.