Новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве стал Эдуард Одинец

За Одинца проголосовали 15 депутатов. Кохтла-Ярвеское горсобрание состоит из 25 депутатов.

На этой неделе Одинец сказал, что между пятью социал-демократами и пятью центристами существует принципиальная договоренность об избрании его председателем собрания и еще четыре депутата пообещали поддержать. Из этих четверых трое - Антон Диев, Заур Абасов и Денис Вершинин - прошли в горсобрание по списку Центристской партии, но в прошлом году они поссорились с соратниками и образовали собственную фракцию. Четвертая - Мария Меркулова из избирательного союза "Прогресс". Все четверо также являются подозреваемыми в разразившемся в октябре коррупционном скандале.

На заседании в четверг депутатам пришлось избирать председателя дважды. Первая попытка не удалась из-за неправильно подготовленных бюллетеней.

Одинец, который также является депутатом Рийгикогу и генеральным секретарем Социал-демократической политической партии, сказал перед голосованием, что он может взять на себя руководство Кохтла-Ярвеским горсобранием, поскольку является его членом с 1996 года, очень хорошо знает Закон об организации местного самоуправления и другие правовые акты и руководил многими коллективами и организациями.

И Одинец, и лидер фракции Центристской партии в горсобрании Сергей Лопин сказали, что подготовлено коалиционное соглашение между Центристской партией и социал-демократами, которое включает в себя конкретные действия в управлении городом. По словам Лопина, его планируется подписать в ближайшие дни.

В то же время они подтвердили, что не планируют смещать состав городской управы меньшинства во главе с мэром Вирве Линдер.

Одинец сказал во вторник, что, если он будет избран председателем собрания, он планирует встретиться с Линдер, чтобы обсудить вопросы совместного управления городом. В Кохтла-Ярве сложилась необычная ситуация, когда председатель городского собрания избирается одним лагерем, а городское управление утверждается другим лагерем.

На прошлой неделе члены городского собрания, которые сейчас избрали Одинца, выразили недоверие предыдущему председателю горсобрания Хендрику Агуру. Инициаторы посчитали, что Агур, бывший у власти всего несколько месяцев, не в состоянии управлять городским собранием.