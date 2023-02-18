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Строительство яхтенного порта откладывается, но выручит понтон

Ирина Кивисельг
, журналист
Строительство яхтенного порта откладывается, но выручит понтон
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Настоящая марина в Силламяэ пока остается мечтой и эскизной картинкой, но возможность зайти в приморский город у малых судов скоро будет.
Настоящая марина в Силламяэ пока остается мечтой и эскизной картинкой, но возможность зайти в приморский город у малых судов скоро будет. Фото: Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ

Силламяэ намерен в этом году создать условия для захода малых судов в город - приобрести большой понтон, к которому могли бы причаливать яхты и другие небольшие плавсредства.

По словам вице-мэра Алексея Степанова, на приобретение понтона необходимо около 80 тысяч евро, 62 тысячи из этой суммы - поддержка из структурных фондов, остальные средства уже запланированы в городском бюджете.

- Силламяэ является партнером в проекте, организованном в 2021 году союзом малых портов Ида-Вирумаа, с целью объединения всех ида-вируских портов. Хотя в нашем городе яхтенного порта не было, мы планировали строительство и даже сделали проект. В прошлом году должны были начаться действия по реализации, но бюджет у города оказался напряженный, поэтому пришлось отложить эту задачу на будущее. Однако выяснилось, что в случае нашего отказа от участия весь проект - под угрозой закрытия. Нашли такой выход - купить плавучий понтон, который послужит сезонным причалом. На зиму его придется куда-то "парковать", но, надеюсь, найти складские помещения не будет большой проблемой.

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