Строительство яхтенного порта откладывается, но выручит понтон

- Силламяэ является партнером в проекте, организованном в 2021 году союзом малых портов Ида-Вирумаа, с целью объединения всех ида-вируских портов. Хотя в нашем городе яхтенного порта не было, мы планировали строительство и даже сделали проект. В прошлом году должны были начаться действия по реализации, но бюджет у города оказался напряженный, поэтому пришлось отложить эту задачу на будущее. Однако выяснилось, что в случае нашего отказа от участия весь проект - под угрозой закрытия. Нашли такой выход - купить плавучий понтон, который послужит сезонным причалом. На зиму его придется куда-то "парковать", но, надеюсь, найти складские помещения не будет большой проблемой.