Силламяэ намерен в этом году создать условия для захода малых судов в город - приобрести большой понтон, к которому могли бы причаливать яхты и другие небольшие плавсредства.
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Строительство яхтенного порта откладывается, но выручит понтон
Строительство яхтенного порта откладывается, но выручит понтон
По словам вице-мэра Алексея Степанова, на приобретение понтона необходимо около 80 тысяч евро, 62 тысячи из этой суммы - поддержка из структурных фондов, остальные средства уже запланированы в городском бюджете.
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