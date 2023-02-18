ОПРОС ⟩ Влияет ли реклама на избрание вашего кандидата в Рийгикогу?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сайма ВЕЭСААР, пенсионерка: - Вообще не влияет, мне все равно, какие плакаты висят на улицах или что кладут в почтовый ящик. Но дебаты на радио или телевидении слушаю, бывает интересно, о чем говорят. Тем не менее на моем выборе даже это не скажется - он сделан давно и я твердо поддерживаю конкретную партию.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Янно ПУКК, электрик: - Абсолютно нет. Потому что выбор всегда делаю по действиям кандидирующих, например, смотрю, кто и как проявил себя, особенно если уже был у власти. Разговоры разговаривать многие могут, а вот реальными делами или успехами похвалиться - далеко не каждый.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ЛОСЕВА, безработная: - Конечно, влияет. Обращаю внимание на рекламу, плакаты на улицах. Но этого мало - смотрю телевизор, прочитываю рекламные проспекты. На основании всей информации, которую успеваю изучить, решаю, за кого голосовать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий ЛИСТОВ, предприниматель: - Если честно, давно разочарован в политиках, надежды ни на кого нет, поэтому все равно, кто окажется в Рийгикогу. Тем не менее голосовать пойду, я ведь гражданин нашей страны. Пока не определился с кандидатом или партией, надо еще внимательно изучить программы и списки. Огромные портреты на улицах внимание привлекают, но на мой выбор точно не повлияет то, как они выглядят на портретах.