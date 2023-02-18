Вечером 15 февраля спасатели были вызваны на улицу Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Обнаружена утечка на газовой трассе
15-17 февраля 2023 г.
Обнаружена утечка на газовой трассе
По словам вызвавшего, из газопровода перед домом просачивается газ. Спасатели обнаружили утечку на газовой трубе, ведущей к дому, но опасности для людей не было.
О неисправности сообщили председателю квартирного товарищества и вызвали газовую аварийную службу.
Помогли выбраться из машины
Ранним утром 17 февраля в деревне Сомпа Йыхвиской волости спасатели вместе с полицейскими помогли пострадавшему выбраться из машины, съехавшей в кювет.
Скорая помощь отвезла его в больницу для проверки здоровья.