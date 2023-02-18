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СПАСАТЕЛИ ⟩ Обнаружена утечка на газовой трассе

15-17 февраля 2023 г.
Северное побережье
Обнаружена утечка на газовой трассе
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 15 февраля спасатели были вызваны на улицу Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

По словам вызвавшего, из газопровода перед домом просачивается газ. Спасатели обнаружили утечку на газовой трубе, ведущей к дому, но опасности для людей не было.

О неисправности сообщили председателю квартирного товарищества и вызвали газовую аварийную службу. 

Помогли выбраться из машины

Ранним утром 17 февраля в деревне Сомпа Йыхвиской волости спасатели вместе с полицейскими помогли пострадавшему выбраться из машины, съехавшей в кювет.

Скорая помощь отвезла его в больницу для проверки здоровья.

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