Утром 2 декабря спасателям Кивиыли поступил звонок о том, то возле золоотвала на улице Сонда в беду попали два медвежонка.
Спасатели достали из воды двух медвежат
Звонивший сообщил, что медвежата не могут самостоятельно выбраться из резервуара со скользким ПВХ-краем. Медведица с еще одним детенышем была неподалеку.
Спасатели позвали на помощь охотников и сотрудников полиции. Спасатели установили на берегу водоема лестницу, чтобы помочь животным, и использовали инструменты для их спасения. Спасателям удалось довести одного из медвежат до лестницы водоема, откуда он выбрался сам. Другого медвежонка вытащили с помощью спасательных приспособлений.
Спасательная операция благополучно завершилась в 11.43. Спасатели благодарят за сотрудничество полицию, охотников и представителей химической промышленности Кивиыли.