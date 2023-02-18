Налогово-таможенный департамент (НТД) отправит в течение февраля и марта письма 1400 предприятиям в Ида-Вирумаа, которые задекларировали заработную плату ниже средней по Эстонии, получаемой работниками на таких же местах, сообщает портал rus.err.ee.
НТД продолжает борьбу с зарплатами в конвертах, письма получат 1400 фирм в Ида-Вирумаа
- По оценке НТД, налоговый ущерб, нанесенный выплатами зарплаты в конвертах, составляет около 99,8 млн евро. Большую часть, примерно 84%, составляет заработная плата, частично выплачиваемая в конвертах. Чаще всего это означает, что предприятие официально выплачивает работнику минимальную зарплату, а остальное - "по-черному". Это одна из причин, по которой зарплаты на предприятиях ниже средних показателей по Эстонии, а работники частично или полностью лишены социальных гарантий, - сказал руководитель сферы по борьбе с выплатами зарплаты в конвертах Марк Мялтер.
В письме НТД рекомендует предприятиям ознакомиться с оценками своего налогового поведения в среде электронных услуг e-MTA, где предоставлены как инструкции по устранению недочетов, так и обратная связь. Если предприятия не изменят данные о задекларированных заработных платах, то они могут попасть под налоговую проверку. В Ида-Вирумаа находится 36,3% предприятий, с которыми связан риск выплат зарплаты в конвертах, что является самым высоким показателем в стране. Средний показатель по Эстонии составляет 21,1%.
Предприятие, выплачивающее зарплату в конвертах, незаконно уменьшает расходы и несправедливо получает рыночное преимущество перед теми, кто честно выполняет свои налоговые обязанности. Помимо этого, работник, который соглашается на получение заработной платы в конверте, частично или полностью лишается социальных гарантий, таких как компенсация при сокращении, по болезни и т.д., которые были бы гарантированы ему в случае зарплаты, выплаченной на законных основаниях.