НТД продолжает борьбу с зарплатами в конвертах, письма получат 1400 фирм в Ида-Вирумаа

- По оценке НТД, налоговый ущерб, нанесенный выплатами зарплаты в конвертах, составляет около 99,8 млн евро. Большую часть, примерно 84%, составляет заработная плата, частично выплачиваемая в конвертах. Чаще всего это означает, что предприятие официально выплачивает работнику минимальную зарплату, а остальное - "по-черному". Это одна из причин, по которой зарплаты на предприятиях ниже средних показателей по Эстонии, а работники частично или полностью лишены социальных гарантий, - сказал руководитель сферы по борьбе с выплатами зарплаты в конвертах Марк Мялтер.

В письме НТД рекомендует предприятиям ознакомиться с оценками своего налогового поведения в среде электронных услуг e-MTA, где предоставлены как инструкции по устранению недочетов, так и обратная связь. Если предприятия не изменят данные о задекларированных заработных платах, то они могут попасть под налоговую проверку. В Ида-Вирумаа находится 36,3% предприятий, с которыми связан риск выплат зарплаты в конвертах, что является самым высоким показателем в стране. Средний показатель по Эстонии составляет 21,1%.