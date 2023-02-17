Полиция задержала в Ида-Вирумаа пятерых подозреваемых в обороте карфентанила

Во время обыска у них было обнаружено почти 120 граммов очень сильного наркотика карфентанила. Предполагается, что вещество было ввезено из Латвии. Полиция также обнаружила 3000 евро наличными, которые предположительно являются доходами от преступления.

- Хотя 120 граммов наркотика могут показаться обычному человеку небольшим количеством, в действительности этого достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у почти 50000 человек, - пояснил глава бюро уголовных расследований Идаской префектуры Райнет Юузе. - В прошлом году в Эстонии вновь получили распространение очень сильные синтетические наркотики, в основном импортируемые из соседних стран. О силе воздействия этих веществ свидетельствует и тот факт, что в прошлом году резко возросло число смертей, связанных с наркотиками.