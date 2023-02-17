В конце января полиция задержала в Ида-Вирумаа четырех мужчин и женщину, подозреваемых в обороте карфентанила.
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Полиция задержала в Ида-Вирумаа пятерых подозреваемых в обороте карфентанила
Полиция задержала в Ида-Вирумаа пятерых подозреваемых в обороте карфентанила
Во время обыска у них было обнаружено почти 120 граммов очень сильного наркотика карфентанила. Предполагается, что вещество было ввезено из Латвии. Полиция также обнаружила 3000 евро наличными, которые предположительно являются доходами от преступления.