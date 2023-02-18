Кайдо Хёэвельсон, новый первый номер Центристской партии в Ида-Вирумаа, борец сумо мирового уровня, надеется, что здешние избиратели оценят его за то, что он хотя бы намерен немного подтолкнуть развитие остальной части Эстонии, а не только столичного региона.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Центристская партия считает важным, чтобы вся Эстония развивалась равномерно
Центристская партия считает важным, чтобы вся Эстония развивалась равномерно
- Что получит житель Ида-Вирумаа, если проголосует за Кайдо Хёэвельсона?
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