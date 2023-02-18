ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Центристская партия считает важным, чтобы вся Эстония развивалась равномерно

- Я думаю, что все жители Ида-Вирумаа до сих пор страдают от отсутствия региональной политики. На мой взгляд, Центристская партия - единственная партия, которая предлагает какой-либо план региональной политики. До сих пор эстонская политика была очень ориентирована на Харьюмаа. В течение 30 лет в наш регион не удавалось добиться возвращения денежных средств от различных сборов за загрязнение и добычу полезных ископаемых. Харьюмаа выигрывал от этого значительно больше, чем Ида-Вирумаа.