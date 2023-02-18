После ее ошеломительного успеха в 2021 году на песенном телеконкурсе "Эстония ищет суперзвезду" весь последующий год проходил под именем Алика. Юная, миниатюрная, раскрывающаяся перед публикой и очень яркая звездочка родом из Нарвы успела блеснуть на многих сценах и корпоративах в Ида-Вирумаа и не только.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алика Милова
Теперь же, в феврале, Алика выросла до совершенно взрослой суперзвезды, выиграв - шутка ли! - национальный отборочный конкурс "Eesti Laul", чтобы представить Эстонию в мае на Евровидении. Там, в Ливерпуле, она выступит под именем Alika и споет "Bridges". Bridges - это на "ливерпульском" языке мосты; мосты в Эстонии между общинами и городами нарвская девушка наводит с детства, так что песня, как говорится, со смыслом.
Алика Милова давно уже учится и живет в столице, ее нарвское происхождение, в принципе, не стоит сильно фетишизировать. Но это ведь что-то да значит для живущих здесь ее соплеменников и земляков. Экзотическая нарвскость суперзвезды не будет приносить ей дивиденды на мировой сцене, но для Нарвы и всего Ида-Вирумаа это территориальное родство с Аликой наверняка станет еще одним мостом с западным миром, когда мосты с восточным рушатся на глазах.
Уже в первых числах мая суперзвезда Алика снова даст повод говорить о ней, а главное - слушать ее.