ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алика Милова

Теперь же, в феврале, Алика выросла до совершенно взрослой суперзвезды, выиграв - шутка ли! - национальный отборочный конкурс "Eesti Laul", чтобы представить Эстонию в мае на Евровидении. Там, в Ливерпуле, она выступит под именем Alika и споет "Bridges". Bridges - это на "ливерпульском" языке мосты; мосты в Эстонии между общинами и городами нарвская девушка наводит с детства, так что песня, как говорится, со смыслом.

Алика Милова давно уже учится и живет в столице, ее нарвское происхождение, в принципе, не стоит сильно фетишизировать. Но это ведь что-то да значит для живущих здесь ее соплеменников и земляков. Экзотическая нарвскость суперзвезды не будет приносить ей дивиденды на мировой сцене, но для Нарвы и всего Ида-Вирумаа это территориальное родство с Аликой наверняка станет еще одним мостом с западным миром, когда мосты с восточным рушатся на глазах.