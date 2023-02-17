Никто не привел в магазин бездомных животных - на первом этаже торгового центра установлены стенды с фотографиями питомцев приюта "Päite Loomapark", для которых пытаются найти новый дом и верного друга на долгие годы.
Для подписчиков
В торговом центре "Astri" можно увидеть собак, которые ищут новый дом
В торговом центре "Astri" можно увидеть собак, которые ищут новый дом
На фотографиях 16 хвостатых разных пород и размеров, молодые и относительно солидного возраста. Разные пути привели их во временный дом, где их приютили, кормят и ухаживают. Но также очень надеются, что, посмотрев в их глаза и симпатичные морды, найдутся добрые люди, которые станут для них новыми настоящими друзьями.
Ключевые слова