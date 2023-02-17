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В торговом центре "Astri" можно увидеть собак, которые ищут новый дом

Ирина Кивисельг
, журналист
В торговом центре "Astri" можно увидеть собак, которые ищут новый дом
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Трудно пройти мимо таких "фотомоделей" и остаться безразличными.
Трудно пройти мимо таких "фотомоделей" и остаться безразличными. Фото: Päite loomapark

Никто не привел в магазин бездомных животных - на первом этаже торгового центра установлены стенды с фотографиями питомцев приюта "Päite Loomapark", для которых пытаются найти новый дом и верного друга на долгие годы.

На фотографиях 16 хвостатых разных пород и размеров, молодые и относительно солидного возраста. Разные пути привели их во временный дом, где их приютили, кормят и ухаживают. Но также очень надеются, что, посмотрев в их глаза и симпатичные морды, найдутся добрые люди, которые станут для них новыми настоящими друзьями.

По словам хозяйки приюта Ксении Клочковой, на сегодняшний день под их опекой находятся 20 собак, но некоторые уже стары или больны, поэтому на "усыновление" их не предлагают. У каждого питомца своя история или причина, почему они стали ненужными своим хозяевам. Об этом выставка не рассказывает, но Ксения готова поделиться деталями с заинтересованными.

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