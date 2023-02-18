ПЕРЕДОВИЦА ⟩ У разгула "черных" денег имеются причины

Это вызывает особую тоску у тех действующих в тех же секторах предприятий, которые стараются вести свой бизнес честно и платить все налоги. Однако пострадавшей стороной являются и сами работники, которые проигрывают в смысле некоторых социальных благ. Не говоря уж о государстве, недополучающем в год 100 миллионов евро.

Кроме того, для выплаты зарплат в конвертах необходимо также мошенничество, так сказать, на другом конце трубки, то есть при декларировании доходов, ведь откуда иначе взяться этим черным деньгам?

В то же время не стоит причислять к мошенникам все предприятия, попавшие в поле зрения налогового департамента из-за своего низкого уровня зарплат. Часть предприятий действительно с трудом сводят концы с концами и платят за ту же работу значительно меньше, чем, например, платят в Таллинне или Тарту. Альтернативой для них стало бы прекращение деятельности.

У части работников не осталось в то же время другого выбора, как смириться с низкой зарплатой, к которой приплачивают "по-черному". Другим вариантом стало бы пополнить ряды безработных и получающих пособие от государства. Уровень безработицы в Ида-Вирумаа и без того самый высокий в стране и приближается к 13 процентам.

Выплату зарплат в конвертах следует осудить. Но большая доля этого явления в Ида-Вирумаа также указывает на необходимость применения региональных налоговых различий. Особенно если учесть, что налоги на рабочую силу в Эстонии и без того очень высоки.