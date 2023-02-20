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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиский День хорошего настроения оправдал свое название

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Йыхвиский День хорошего настроения оправдал свое название
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На празднике и стар и млад кружились в вихре танца.
На празднике и стар и млад кружились в вихре танца. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Проведенный в субботу в Йыхви во второй раз День хорошего настроения был веселым, захватывающим и поднимающим настроение.

Основа мероприятия была заложена в прошлом году под влиянием коронакризиса, когда собираться в помещении было невозможно, и волостные руководители культуры и коллектив Йыхвиского центра культуры и интересов начали мыслить нестандартно. Первый раз удался на славу, и было решено повторить мероприятие. 

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