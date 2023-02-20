ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиский День хорошего настроения оправдал свое название

Основа мероприятия была заложена в прошлом году под влиянием коронакризиса, когда собираться в помещении было невозможно, и волостные руководители культуры и коллектив Йыхвиского центра культуры и интересов начали мыслить нестандартно. Первый раз удался на славу, и было решено повторить мероприятие.