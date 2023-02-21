ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему большую часть средств программы улучшения жизненной среды получат города Ида-Вирумаа?

В соответствии с утвержденным министром госуправления проектом постановления "Развитие крупнейших городских регионов", из 35,5 миллиона евро 23,5 миллиона пойдут на улучшение жизненной среды в городах Ида-Вирумаа. Эти поступающие из Евросоюза деньги распределят между городами Таллинн, Тарту и Пярну и расположенными вокруг них районами плотного заселения, а также между Нарвой, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Нарва получит, например, 10,1 миллиона, Кохтла-Ярве и Йыхви - 8,7 миллиона евро.