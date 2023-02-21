В соответствии с утвержденным министром госуправления проектом постановления "Развитие крупнейших городских регионов", из 35,5 миллиона евро 23,5 миллиона пойдут на улучшение жизненной среды в городах Ида-Вирумаа. Эти поступающие из Евросоюза деньги распределят между городами Таллинн, Тарту и Пярну и расположенными вокруг них районами плотного заселения, а также между Нарвой, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Нарва получит, например, 10,1 миллиона, Кохтла-Ярве и Йыхви - 8,7 миллиона евро.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему большую часть средств программы улучшения жизненной среды получат города Ида-Вирумаа?
Почему большую часть средств программы улучшения жизненной среды получат города Ида-Вирумаа?
РИЙНА СОЛМАН, министр госуправления, "Isamaa":
- Перед Ида-Вирумаа стоят более сложные, по сравнению с другими городами, вызовы при развитии и увеличении привлекательности региона, поэтому мы рассчитали для них также большие бюджеты пособий. В Ида-Вирумаа можно будет поддержать наряду с модернизацией городского пространства и инфраструктуры для проведения досуга строительство съемного жилья.
Большую часть денег направят на развитие экономичного транспорта, чтобы уменьшить след крупнейших городов, а также обеспечить комфортное и современное транспортное сообщение как для жителей крупных городов, так и для всех гостей.
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