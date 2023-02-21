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Ночная облава кийкласких предпринимателей закончилась для похитителей горючего за решеткой

Эрик Калда
, журналист
Ночная облава кийкласких предпринимателей закончилась для похитителей горючего за решеткой
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Проведший долгое время за решеткой Анатолий Смелков вынужден теперь вновь после задержания в субботу ночью в Кийкла дожидаться приговора суда.
Проведший долгое время за решеткой Анатолий Смелков вынужден теперь вновь после задержания в субботу ночью в Кийкла дожидаться приговора суда. Фото: Erakogu

Действующие в Кийкла предприниматели вели погоню за злодеями, позарившимися на их имущество, до тех пор, пока полиция не увезла выдохшихся преступников в наручниках.

Работники фирмы Марека Пеэта, занимающейся в деревне Кийкла Алутагузеской волости производством и продажей дров, вечером в пятницу уже начинали расходиться по домам, как заметили, что на территории предприятия на одну видеокамеру накинут мешок, а другая камера смотрит в небо. Когда просмотрели записи с камер, то выяснилось, что накануне вечером на территории побывали непрошеные гости, очевидно, готовившие крупную кражу в выходные. Поэтому на территории поставили охрану.

Уже успели выкачать горючее

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