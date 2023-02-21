Ночная облава кийкласких предпринимателей закончилась для похитителей горючего за решеткой

Работники фирмы Марека Пеэта, занимающейся в деревне Кийкла Алутагузеской волости производством и продажей дров, вечером в пятницу уже начинали расходиться по домам, как заметили, что на территории предприятия на одну видеокамеру накинут мешок, а другая камера смотрит в небо. Когда просмотрели записи с камер, то выяснилось, что накануне вечером на территории побывали непрошеные гости, очевидно, готовившие крупную кражу в выходные. Поэтому на территории поставили охрану.