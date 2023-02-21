Соседский дозор стал естественной частью общества

Времена изменились, и на самом деле количество краж тоже уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было пару десятков лет назад. Конечно, их место заняли другие преступления, связанные с интернетом, банковским делом и прочим подобным, но опыт подсказывает, что "старые добрые" кражи быстро возвращаются в нашу жизнь при ухудшении экономического положения людей.

Так и сейчас, когда уже некоторое время снова на подъеме кражи кабеля, металла и топлива.

Конечно, сегодня возможности людей по защите своего имущества улучшились, но ни один технический гаджет не дает стопроцентной гарантии защиты от мошенников. Однако одним очень важным фактором повышения общинной безопасности является сотрудничество между людьми. Статья об охоте на воров в Кийкла, опубликованная сегодня в "Северном побережье", - яркий пример того, как общение и обмен информацией между местными жителями помогли предотвратить преступления.