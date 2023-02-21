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Йыхвиский магазин "Два барана" стал фермерским

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхвиский магазин "Два барана" стал фермерским
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Мерике Оясалу и Айвар Тамм в понедельник открыли фермерский магазин, где все товары эстонские.
Мерике Оясалу и Айвар Тамм в понедельник открыли фермерский магазин, где все товары эстонские. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Магазин хуторской продукции необходим как потребителям, так и мелким производителям, считает предприниматель Мерике Оясалу, которая арендовала магазин "Два барана" в центре Йыхви, чтобы предлагать другой ассортимент товаров, чем в сетевых магазинах.

Магазин хуторской продукции "Jõhvi Promenaad", работавший в Йыхви с 2013 года, в прошлом году закрыл свои двери. Владельцы "A&M Toila" Мерике Оясалу и Айвар Тамм решили заполнить образовавшуюся нишу.

- Нашим людям нужен магазин, где можно купить свежие продукты. А мелкие предприниматели, выращивающие овощи и фрукты, могут привезти на продажу свою продукцию. Например, мы предлагаем причудский лук и чеснок, четыре-пять сортов картофеля. Есть интересные сорта яблок, например, розовое яблоко и ананасовое сахарное яблоко, или атемойя. Одним словом, продукт, которого нет в обычном магазине, - рассказала Мерике Оясалу.

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