Йыхвиский магазин "Два барана" стал фермерским

Магазин хуторской продукции "Jõhvi Promenaad", работавший в Йыхви с 2013 года, в прошлом году закрыл свои двери. Владельцы "A&M Toila" Мерике Оясалу и Айвар Тамм решили заполнить образовавшуюся нишу.

- Нашим людям нужен магазин, где можно купить свежие продукты. А мелкие предприниматели, выращивающие овощи и фрукты, могут привезти на продажу свою продукцию. Например, мы предлагаем причудский лук и чеснок, четыре-пять сортов картофеля. Есть интересные сорта яблок, например, розовое яблоко и ананасовое сахарное яблоко, или атемойя. Одним словом, продукт, которого нет в обычном магазине, - рассказала Мерике Оясалу.