Магазин хуторской продукции необходим как потребителям, так и мелким производителям, считает предприниматель Мерике Оясалу, которая арендовала магазин "Два барана" в центре Йыхви, чтобы предлагать другой ассортимент товаров, чем в сетевых магазинах.
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Йыхвиский магазин "Два барана" стал фермерским
Йыхвиский магазин "Два барана" стал фермерским
Магазин хуторской продукции "Jõhvi Promenaad", работавший в Йыхви с 2013 года, в прошлом году закрыл свои двери. Владельцы "A&M Toila" Мерике Оясалу и Айвар Тамм решили заполнить образовавшуюся нишу.
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