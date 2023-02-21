СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ребенок попал под машину на пешеходном переходе

Ребенка доставили на проверку в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы.

В автоаварии пострадали люди

Вечером 19 февраля на 136-м километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Пуртсе Люганузеской волости 32-летний водитель не справился с управлением легковым автомобилем "Honda Jazz", в результате чего автомобиль вылетел с дороги. Водителя и 23-летнюю пассажирку доставили для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.

Суббота была полна насилия

18 февраля полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Кооли в Йыхви ударили 41-летнего мужчину. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 30-летнего мужчину.

В тот же день в полицию сообщили, что в квартирном доме на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил 53-летнего.

18 февраля полиция получила сообщение, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ ударили 44-летнюю женщину. Полицейские задержали 41-летнего мужчину.

В Котинука украли горючее

16 февраля в полицию сообщили, что в деревне Котинука Йыхвиской волости из машины похитили около 600 литров топлива.

Мошенники выманили у женщины большую сумму

В полицию обратилась проживающая в Йыхви женщина, которой позвонили с неизвестного номера и представились полицейским чиновником. Затем звонок переключили на якобы работников банка "Coop" и "LHV", которые попросили женщину ввести свои коды PIN1 и PIN2. Позднее женщина обнаружила, что с ее счета пропали деньги. Мошенничеством женщине причинен ущерб в размере около 13000 евро.