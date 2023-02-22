В Кохтла-Ярве 14 депутатов подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали пять представителей Социал-демократической партии и пять представителей Центристской партии. Также присоединились к соглашению Антон Диев, Заур Аббасов и Денис Вершинин, избранные в горсобрание по списку Центристской партии, но рассорившиеся в прошлом году с соратниками и образовавшие свою фракцию, и Мария Меркулова из избирательного союза "Progress". Все четверо также являются подозреваемыми в разразившемся в минувшем октябре коррупционном скандале.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает среди прочего сделать обязательным для членов горсобрания прохождение обучения по темам коррупции, чтобы распознавать и тем самым предотвращать коррупционные действия.

Подписанты соглашения планируют провести независимый анализ доходов и расходов города с предложениями по оптимизации расходов и увеличению доходов. В целях сокращения расходов будет изменена структура городского управления и подведомственных учреждений.

Из конкретных вещей обещают построить автобусную станцию в Ярвеской части города, продолжить снос заброшенных зданий, построить велопешеходную дорогу от старого Ахтме до деревни Раусвере в Алутагузеской волости, увеличить пособие по рождению ребенка и ранцевое пособие. Также обещают обеспечить плавный переход к обучению на эстонском языке.