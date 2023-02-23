Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 февраля по 2 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.02-02.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 23 февраля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт "Minu riik, mu linn, mu kodu!" / "Моя страна, мой город, мой дом!". Билет - 3 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт-акт.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт-акт Йыхвиской волости. Вокальная группа "Others". Вход бесплатный.
Пятница, 24 февраля
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт. Выступает трио "Senjo" (Нарва). Вход бесплатный.
* В "Narva-Jõesuu Medical SPA" (Нарва-Йыэсуу, ул. Айа, 3) в 12.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт "Ole hoitud, Eesti!". Выступают учащиеся городской музыкальной школы, танцевальный коллектив "Kullerkupp", в гостях - квартет виолончелистов "C-JAM". После концерта можно пообщаться за чайно-кофейным столиком. Для жителей Олгина и Синимяэ будет заказан автобус. Регистрация на автобус по тел. 5871 0230, Екатерина. Отправление от Олгинаского народного дома в 11.00, от Синимяэской школы - в 11.20.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - праздничный концерт, посвященный Дню независимости Эстонской Республики, с участием творческих коллективов клуба. Гости праздника - Елена Ковостьянова и Стас Есенфельд. Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт. Выступают Маарья-Лийс Илус (вокал) и Якко Мальтис (рояль). Вход бесплатный.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - праздничный концерт. Выступают Герман Холами (тенор) и Кармель Юксвярав (поп-певица), за роялем - Маргус Риймаа.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - III Международный фестиваль талантов "Magic Fest Narva"; день первый.
Суббота, 25 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Мои игры".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - III Международный фестиваль талантов "Magic Fest Narva"; день второй.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Луч света - Анна Герман", концерт Вероники Кнауб. Билеты (12 евро) в продаже в "Piletitaskus" и на месте за час до начала концерта.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "I am Soul", концерт Софии Рубиной. Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - 105-й годовщине Эстонской Республики посвящается: концерт. Выступает "Laura & The Band".
Воскресенье, 26 февраля
* В Мяэтагузеской библиотеке в 11.00 - сказочно-музыкальный утренник для всей семьи. Сказочный утренник проводит Меэли Ыунап. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - театрализованный концерт "Масленица". Билет - 5 евро.
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva", спектакль для всей семьи в исполнении детского театра "Rõõmulill". После спектакля можно вместе поиграть и полакомиться праздничным тортом. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в фойе на 2-м этаже в 12.00 - "Сироткин жернов", интерактивная сказка для всей семьи театрального центра "Draakonipesa" (Таллинн). Спектакль на эстонском и русском языках. После спектакля дети смогут смастерить любимый сувенир. Билет - 10 евро. Количество мест ограничено. Информация по тел. 336 6169.
* В Нарвской крепости в 15.00 - концерт "Kandlekirjad": выступает Кристи Мюхлинг (хроматический каннель). Билет - 7 евро.
Среда, 1 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Algus" / "Начало", спектакль Раквереского театра. Билет - 15-19 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова: спектакль "Шинель" (Н.В. Гоголь). Билет - 16,50-44,50 евро.
Четверг, 2 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова: детский спектакль "Приключения Карлсона". Билет - 12,50-32,50 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова: спектакль ''А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины''. Билет - 16,50-44,50 евро.
СПОРТ
Четверг, 23 февраля
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).
Пятница, 24 февраля
* От спортзала Ийзакуской гимназии в 7.30 - старт лыжного похода.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку; дуэты.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - лыжные соревнования имени Агу Нормака.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 12.00 - Нарвская лыжная гонка.
Суббота, 25 февраля
* На силламяэской тропе здоровья в 11.00 стартует поход Силламяэ - Муммассааре - Силламяэ.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - народная лига по футзалу среди женщин: "Narva United Naised" - ФК "Levadia Naised".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Kohila".
Воскресенье, 26 февраля
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 10.00 - детский футбольный турнир.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
Среда, 1 марта
* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.
РАЗНОЕ
Пятница, 24 февраля
* В Нарва-Йыэсууском порту, у Синимяэского народного дома и у общественного дома Ванатаре в деревне Лаагна в 7.10 - подъем государственного флага; в 8.00 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне в Нарва-Йыэсуу.
* В Силламяэ на центральной площади в 7.15 - торжественный подъем флага.
* В Валасте у водопада в 7.15 - торжественный подъем флага. Выступают мужской хор "Kaevur" и женская танцевальная группа "Tammiku".
* В Нарвской крепости в 7.19 - торжественная церемония подъема государственного флага.
* В Оруском парке на дворцовой площадке в 7.20 - торжественный подъем флага. Выступают юные певцы и хор Вокаской вокальной школы, молодежная смешанная группа Тойлаской гимназии. Совместное пение в зале Тойлаской гимназии.
* В Йыхви на музыкальной площадке в 7.23 - церемония подъема государственного флага: йыхвиское общество народного танца "Gevi", поют мальчики из Йыхвиской основной школы; праздничный крендель и чай. Шествие к памятнику А. Тыниссону и к памятнику павшим в Освободительной войне. В 8.45 - церемония поминовения у памятника павшим в Освободительной войне, выступления, возложение венков к подножию памятника. В 11.00 - богослужение в Йыхвиской Михайловской церкви в честь годовщины республики.
* В Майдласком народном доме в 7.29 - торжественный подъем флага, концерт Фреда Рыйгасте "Valgre 21. sajandil".
* В Алутагузеской волости - мероприятия в честь годовщины республики: 7.30 - подъем флага на деревенской площади в Пухату и во дворе Куртнаского молодежного центра; 7.30 - лыжный поход на рассвете (старт - у Ийзакуской гимназии); 8.00 - возложение венков к памятному камню в Пагари, 8.30 - на Мяэтагузеском кладбище, 9.25 - к памятному камню на Тудулиннаском кладбище, 10.00 - у мемориального камня павшим в Освободительной войне в Ийзаку (в Ийзаку выступают коллективы Алутагузеской волости); 11.00 - комната фольклорного танца под руководством Аве Яэгер-Нургамаа и Пилле Нагель в Ийзакуском народном доме; 11.30 - поход от Кийклаского народного дома, после похода - согревающая и оздоровляющая сауна с холодной купелью.
* В Кохтла-Ярве у памятника Ярвескому сражению Освободительной войны (старый город Ярвеской части) в 10.00 - церемония возложения венков в честь 105-летия независимости Эстонской Республики.
* В Нарвском порту в 12.00 - спецрейс судна "Caroline" в честь 105-летия Эстонской Республики. В программе - викторина. Каждый пассажир должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Билет - 7-10 евро, до 12 лет - бесплатно.
* В клубе "Ору" в 15.00 - вечер для пожилых людей "Золотой возраст". Предварительная запись по тел. 5684 2483.
* В Сондаском общественном доме в 19.00 - танцевальный вечер: Эрвин Лиллепеа и ансамбль "Kruiis".
Суббота, 25 февраля
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают молодежный вокальный ансамбль "Illusio", женская группа ансамбля народного танца "Virulane". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 26 февраля
* У Силламяэского центра культуры в 13.00 - Масленица.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 14.00 - Масленица. Народный праздник, блины, танцы и песни. Выступает группа "Dochka Bossa". Конкурс на самую интересную начинку для блинов (сладкую и несладкую). Информация и регистрация для участия в конкурсе по тел. 5871 0230, Екатерина.
* У Олгинаского народного дома в 15.30 - Масленица. Народное гулянье, блины, танцы и песни, катание на лошадях.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - вечеринка друзей. Танцы под музыку Рауля Ряйтсака. Гость-сюрприз. Билеты (5 евро) в продаже в Таммикуском народном доме и Йыхвиском общественном доме. Информация по тел. 5858 7381, Хели.
Среда, 1 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 2 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - день истории. Выступают: Валло Реймаа ("95 aastat esimesest Kohtla-Järve laulupeost" / "95 лет со дня первого певческого праздника в Кохтла-Ярве"), Анне Нургамаа ("August Martini elust ja tegevusest" / "О жизни и деятельности Аугуста Мартина"), Тимо Кальму ("Vana kandle" kogumiku Jõhvi köite laulude näitel kohaliku keele tunnuste kadumisest lähiajaloos"). Участие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться не позднее 27 февраля по адресу э-почты: marge@viruinstituut.ee.
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