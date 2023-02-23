МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.02-02.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Kohila".

Воскресенье, 26 февраля

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 10.00 - детский футбольный турнир.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Kurbads" (Рига).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Cosmos II" (Таллинн).

Среда, 1 марта

* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.

РАЗНОЕ

Пятница, 24 февраля

* В Нарва-Йыэсууском порту, у Синимяэского народного дома и у общественного дома Ванатаре в деревне Лаагна в 7.10 - подъем государственного флага; в 8.00 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне в Нарва-Йыэсуу.

* В Силламяэ на центральной площади в 7.15 - торжественный подъем флага.

* В Валасте у водопада в 7.15 - торжественный подъем флага. Выступают мужской хор "Kaevur" и женская танцевальная группа "Tammiku".

* В Нарвской крепости в 7.19 - торжественная церемония подъема государственного флага.

* В Оруском парке на дворцовой площадке в 7.20 - торжественный подъем флага. Выступают юные певцы и хор Вокаской вокальной школы, молодежная смешанная группа Тойлаской гимназии. Совместное пение в зале Тойлаской гимназии.