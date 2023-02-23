ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Партия реформ планирует создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа

- Как вы узнали год назад, что Россия вторглась в Украину крупными силами и началась большая война?

- В то время я был представителем Эстонии в стратегической штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия). Начало большой войны не было для нас неожиданным, потому что данные разведки были довольно точными. Мы знали почти до даты и задолго до того, что это произойдет.