Первый номер Партии реформ, уроженец Кивиыли генерал-майор запаса Меэлис Кийли обещает разъяснить руководителям своей партии, что Ида-Вирумаа нужен конкретный план действий, чтобы догнать остальную Эстонию, для реализации которого необходимо создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа.
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Партия реформ планирует создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа
Партия реформ планирует создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа
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