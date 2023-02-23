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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Партия реформ планирует создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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Партия реформ планирует создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа
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Меэлис Кийли подтверждает, что у него очень сильны эмоциональная связь с Ида-Вирумаа и чувство миссии по отношению к этому региону.
Меэлис Кийли подтверждает, что у него очень сильны эмоциональная связь с Ида-Вирумаа и чувство миссии по отношению к этому региону. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Первый номер Партии реформ, уроженец Кивиыли генерал-майор запаса Меэлис Кийли обещает разъяснить руководителям своей партии, что Ида-Вирумаа нужен конкретный план действий, чтобы догнать остальную Эстонию, для реализации которого необходимо создать в правительстве пост министра по делам Ида-Вирумаа.

- Как вы узнали год назад, что Россия вторглась в Украину крупными силами и началась большая война?

- В то время я был представителем Эстонии в стратегической штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия). Начало большой войны не было для нас неожиданным, потому что данные разведки были довольно точными. Мы знали почти до даты и задолго до того, что это произойдет.

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