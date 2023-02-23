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СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечка газа в подвале

20-22 февраля 2023 г.
Северное побережье
Утечка газа в подвале
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

22 февраля в 8.41 из многоквартирного дома на Кескаллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве поступило сообщение о запахе газа.

Спасатели обнаружили две протечки газопровода в подвале. Спасатели перекрыли газопровод, проветрили помещение и вызвали газовую службу. 

В Нарве горели лодочные сараи

Рано утром 21 февраля в Нарве сгорели и пострадали несколько лодочных сараев. О пожаре в районе лодочных сараев на Электрияама теэ в центр тревоги сообщили с пограничного кордона. К моменту прибытия спасателей три двухэтажных сарая горели открытым пламенем. Спасателям потребовалось более двух часов на ликвидацию пожара. Пожар был потушен в 6.50.

Два лодочных бокса сгорели полностью, еще семь повреждены. Люди не пострадали. Причина возгорания выясняется. 

В Силламяэ трижды горел склад измельченной древесины

Утром 20 февраля спасатели были вызваны на улицу Теэстузе в Силламяэ, где в зоне складирования горела измельченная древесина. Горевший материал на площади десять квадратных метров был окончательно потушен за пару часов. Спасатели выезжали туда на тушение остаточных очагов также утром 21 февраля в 6.39.

21 февраля после пяти вечера спасателей вызвали на то же место, где снова горела измельченная древесина. К 21.39 пожар был потушен. Причиной возгорания может быть неправильное хранение и обращение с измельченной древесиной.

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