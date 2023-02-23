22 февраля в 8.41 из многоквартирного дома на Кескаллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве поступило сообщение о запахе газа.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечка газа в подвале
Спасатели обнаружили две протечки газопровода в подвале. Спасатели перекрыли газопровод, проветрили помещение и вызвали газовую службу.
В Нарве горели лодочные сараи
Рано утром 21 февраля в Нарве сгорели и пострадали несколько лодочных сараев. О пожаре в районе лодочных сараев на Электрияама теэ в центр тревоги сообщили с пограничного кордона. К моменту прибытия спасателей три двухэтажных сарая горели открытым пламенем. Спасателям потребовалось более двух часов на ликвидацию пожара. Пожар был потушен в 6.50.
Два лодочных бокса сгорели полностью, еще семь повреждены. Люди не пострадали. Причина возгорания выясняется.
В Силламяэ трижды горел склад измельченной древесины
Утром 20 февраля спасатели были вызваны на улицу Теэстузе в Силламяэ, где в зоне складирования горела измельченная древесина. Горевший материал на площади десять квадратных метров был окончательно потушен за пару часов. Спасатели выезжали туда на тушение остаточных очагов также утром 21 февраля в 6.39.
21 февраля после пяти вечера спасателей вызвали на то же место, где снова горела измельченная древесина. К 21.39 пожар был потушен. Причиной возгорания может быть неправильное хранение и обращение с измельченной древесиной.