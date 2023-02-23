ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Именинный торт с горчинкой

Речь тут не только о принятии военных беженцев или оказании помощи Украине, о чем говорилось уже много. Речь о внутреннем мире в доме в нашем обществе, на уязвимость которого больно указала эта война. В какой-то момент мы по-настоящему поняли, насколько опасно для нашей родины то, что тут проживает много людей, не понимающих смысла, языка, культуры и ценностей эстонского государства.

Что делать? Как помочь этим людям сесть в лодку Эстонии, не боясь, что они опасно накренят ее, так как у них может иметься свое представление о правильном курсе? А также, в свою очередь, как заставить ядро эстонского общества понять тех, кто, прожив тут десятки лет, до сих пор не понял, что эстонское государство действительно существует и имеет собственные цели и задачи, которые настолько далеки от целей и задач нашего восточного соседа, насколько это вообще возможно.

По сути, мы ведь уже давно поняли, что Эстонии нужно найти между различными национальными и языковыми группами что-то общее, на основании чего можно строить общее будущее. Мы научились называть это "интеграцией", однако незаметно для нас самих сущность этого процесса стала для большинства людей далекой: где-то происходят какие-то проекты, семинары, рабочие комнаты и пр., что можно подвести под общий знаменатель интеграции, однако в конце концов это оказалось некой формальной штукой официальной Эстонии, не касающейся простых людей.