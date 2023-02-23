Нынешняя годовщина Эстонской Республики - первая, когда мы "отмечаем" также годовщину начатой Россией в Украине войны. Можно всячески пытаться отделить друг от друга эти два события, однако сделать это трудно. Нынешний именинный торт имеет горький привкус войны и страданий, тем более что, как и остальную Европу, эта война непосредственно касается и нас.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Именинный торт с горчинкой
Речь тут не только о принятии военных беженцев или оказании помощи Украине, о чем говорилось уже много. Речь о внутреннем мире в доме в нашем обществе, на уязвимость которого больно указала эта война. В какой-то момент мы по-настоящему поняли, насколько опасно для нашей родины то, что тут проживает много людей, не понимающих смысла, языка, культуры и ценностей эстонского государства.
Что делать? Как помочь этим людям сесть в лодку Эстонии, не боясь, что они опасно накренят ее, так как у них может иметься свое представление о правильном курсе? А также, в свою очередь, как заставить ядро эстонского общества понять тех, кто, прожив тут десятки лет, до сих пор не понял, что эстонское государство действительно существует и имеет собственные цели и задачи, которые настолько далеки от целей и задач нашего восточного соседа, насколько это вообще возможно.
По сути, мы ведь уже давно поняли, что Эстонии нужно найти между различными национальными и языковыми группами что-то общее, на основании чего можно строить общее будущее. Мы научились называть это "интеграцией", однако незаметно для нас самих сущность этого процесса стала для большинства людей далекой: где-то происходят какие-то проекты, семинары, рабочие комнаты и пр., что можно подвести под общий знаменатель интеграции, однако в конце концов это оказалось некой формальной штукой официальной Эстонии, не касающейся простых людей.
Война изменила все. Немного осталось тех, кого теперь не волнуют люди, которые, проживая в Эстонии, превозносят Путина, а также оправдывают Россию и ее войну, ставя при этом косвенно под вопрос идею эстонского государства. Можно ли изменить положение посредством эстоноязычного образования или вывоза красных танков? Или же более тщательного разъяснения формулы эстонского государства? Очевидно, нужно все это вместе взятое, но целью является все же то, чтобы появилось наконец единое понимание: дискутировать стоит больше о будущем, нежели о прошлом Эстонии.