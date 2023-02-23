Ранним утром в день 105-летия Эстонии в Ида-Вирумаа будет поднято рекордное количество флагов: красивая традиция зарождается также в уездном центре и продолжается в других самоуправлениях, за исключением Кохтла-Ярве, где школы днем раньше организуют праздничное мероприятие на свежем воздухе.
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Йыхви впервые организует торжественный подъем флага
Йыхви впервые организует торжественный подъем флага
В 7.23 на Йыхвиской музыкальной площадке будет поднят государственный флаг. На церемонии выступят группа народного танца "Gevi" и поющие мальчики из Йыхвиской основной школы, пришедших угостят кренделем и чаем.