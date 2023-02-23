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Йыхви впервые организует торжественный подъем флага

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхви впервые организует торжественный подъем флага
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В традиционном для Кохтла-Ярве праздновании дня рождения Эстонской Республики под открытым небом принимают участие школы и детские сады.
В традиционном для Кохтла-Ярве праздновании дня рождения Эстонской Республики под открытым небом принимают участие школы и детские сады. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ранним утром в день 105-летия Эстонии в Ида-Вирумаа будет поднято рекордное количество флагов: красивая традиция зарождается также в уездном центре и продолжается в других самоуправлениях, за исключением Кохтла-Ярве, где школы днем раньше организуют праздничное мероприятие на свежем воздухе.

В 7.23 на Йыхвиской музыкальной площадке будет поднят государственный флаг. На церемонии выступят группа народного танца "Gevi" и поющие мальчики из Йыхвиской основной школы, пришедших угостят кренделем и чаем.

- Мы с "Gevi" несколько лет ездили в Валасте, и нас также приглашали в Тойла, но мы подумали, почему бы не использовать музыкальную площадку и не создать такую традицию в нашем родном городе. Потому что не все, кто хотел бы принять участие в церемонии подъема флага, могут поехать в Валасте или Тойла, - объяснила помощник старейшины Йыхвиской волости и танцовщица "Gevi" Ингрид Спитц.

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