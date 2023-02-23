Йыхви впервые организует торжественный подъем флага

- Мы с "Gevi" несколько лет ездили в Валасте, и нас также приглашали в Тойла, но мы подумали, почему бы не использовать музыкальную площадку и не создать такую традицию в нашем родном городе. Потому что не все, кто хотел бы принять участие в церемонии подъема флага, могут поехать в Валасте или Тойла, - объяснила помощник старейшины Йыхвиской волости и танцовщица "Gevi" Ингрид Спитц.