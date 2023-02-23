Алика Милова получит почетный знак Нарвы

Алика занимается музыкой с четырех лет. В 2021 году она одержала победу в телешоу "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет суперзвезду").

Помимо Миловой почетный знак Нарвы получат директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова, бывший преподаватель музыкальной школы Алла Омель и председатель Нарвского Общества древностей имени Генриха Ганзена Юрий Сидоров.

Активист спорта Юрий Вшивцев и медик Анастасия Горшкова удостоены почетного знака Нарвы как люди, отличившиеся личным мужеством в кризисной и чрезвычайной ситуации. 11 января на Ореховой горке Юрий Вшивцев и Анастасия Горшкова спасли жизнь спортсмена-лыжника, у которого произошла остановка сердца.

За особые заслуги перед городом почетным знаком Нарвы награждается посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски. Он удостоен награды за продвижение польско-эстонского культурного сотрудничества в Нарве. Как символ культурной дипломатии раз в два года в Нарве в течение уже 20 лет проходит Международный конкурс молодых пианистов имени Шопена, собирающий одаренную молодежь из разных стран.

Награду получит активный общественный деятель и основательница "Общества старых нарвитян" Лайне Паланди, внесшая важный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города. Цель некоммерческой организации - восстановить историю Нарвы, начиная с Освободительной войны и заканчивая советской оккупацией.