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Алика Милова получит почетный знак Нарвы

Северное побережье
Алика Милова получит почетный знак Нарвы
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Во вторник в Йыхвиском концертном доме на церемонии награждения работников спасательной службы Алика Милова исполнила гимн Эстонии.
Во вторник в Йыхвиском концертном доме на церемонии награждения работников спасательной службы Алика Милова исполнила гимн Эстонии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нарвская городская управа приняла решение наградить в этом году почетным знаком города восемь человек, в том числе певицу Алику Милову, которая стала победительницей национального отборочного конкурса "Eesti Laul" и будет представлять Эстонию на "Евровидении" в Ливерпуле в мае. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Алика занимается музыкой с четырех лет. В 2021 году она одержала победу в телешоу "Eesti otsib superstaari" ("Эстония ищет суперзвезду").

Помимо Миловой почетный знак Нарвы получат директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова, бывший преподаватель музыкальной школы Алла Омель и председатель Нарвского Общества древностей имени Генриха Ганзена Юрий Сидоров.

Активист спорта Юрий Вшивцев и медик Анастасия Горшкова удостоены почетного знака Нарвы как люди, отличившиеся личным мужеством в кризисной и чрезвычайной ситуации. 11 января на Ореховой горке Юрий Вшивцев и Анастасия Горшкова спасли жизнь спортсмена-лыжника, у которого произошла остановка сердца.

За особые заслуги перед городом почетным знаком Нарвы награждается посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски. Он удостоен награды за продвижение польско-эстонского культурного сотрудничества в Нарве. Как символ культурной дипломатии раз в два года в Нарве в течение уже 20 лет проходит Международный конкурс молодых пианистов имени Шопена, собирающий одаренную молодежь из разных стран.

Награду получит активный общественный деятель и основательница "Общества старых нарвитян" Лайне Паланди, внесшая важный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города. Цель некоммерческой организации - восстановить историю Нарвы, начиная с Освободительной войны и заканчивая советской оккупацией.

Почетный знак - награда Нарвы, которая вручается с 2010 года физическим лицам за особые заслуги перед городом. В отличие от прошлого года в этот раз свои кандидатуры на награждение могли выдвинуть все жители Нарвы. Всего к назначенному сроку поступило 66 предложений, из которых 63 прошли отборочную квалификацию. В связи с тем, что имена предложенных кандидатов повторялись, на рассмотрение комиссии в итоге было представлено 30 кандидатов.

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