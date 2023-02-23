ГАЛЕРЕЯ ⟩ Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн удостоился высокого признания коллег

- Судя по результатам исследования, Спасательный департамент является в Эстонии государственным ведомством, которому доверяют больше всего. Только один человек из 20 опрошенных отмечал, что не доверяет ему, - сказал в своем приветствии министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

- Речь идет о чрезвычайно высоком рейтинге, но, как и повсюду, последний год тоже был особенным. Выявились узкие места, а увиденное в Украине указало на новые направления, которые теперь надо развивать в срочном порядке, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Так, было внесено предложение, чтобы правительство выделило квартирным товариществам деньги на приведение в порядок бомбоубежищ времен холодной войны, чтобы жители могли укрываться там в случае опасности.