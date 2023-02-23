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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн удостоился высокого признания коллег

Северное побережье
Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн удостоился высокого признания коллег
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Почти всегда улыбающийся Айлар Хольцманн более четверти века развивает спасательные возможности в Вирумаа, а также деловую и приятную рабочую среду в ведомстве.
Почти всегда улыбающийся Айлар Хольцманн более четверти века развивает спасательные возможности в Вирумаа, а также деловую и приятную рабочую среду в ведомстве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В преддверии годовщины Эстонской Республики Спасательный департамент вручил в Йыхвиском культурном центре свои знаки отличия. Различными наградами были отмечены в общем 120 человек как из Эстонии, так и из-за рубежа.

- Судя по результатам исследования, Спасательный департамент является в Эстонии государственным ведомством, которому доверяют больше всего. Только один человек из 20 опрошенных отмечал, что не доверяет ему, - сказал в своем приветствии министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

- Речь идет о чрезвычайно высоком рейтинге, но, как и повсюду, последний год тоже был особенным. Выявились узкие места, а увиденное в Украине указало на новые направления, которые теперь надо развивать в срочном порядке, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. Так, было внесено предложение, чтобы правительство выделило квартирным товариществам деньги на приведение в порядок бомбоубежищ времен холодной войны, чтобы жители могли укрываться там в случае опасности. 

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