В преддверии годовщины Эстонской Республики Спасательный департамент вручил в Йыхвиском культурном центре свои знаки отличия. Различными наградами были отмечены в общем 120 человек как из Эстонии, так и из-за рубежа.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн удостоился высокого признания коллег
Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн удостоился высокого признания коллег
- Судя по результатам исследования, Спасательный департамент является в Эстонии государственным ведомством, которому доверяют больше всего. Только один человек из 20 опрошенных отмечал, что не доверяет ему, - сказал в своем приветствии министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.