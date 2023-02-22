Юная иллукаская лыжница Херта Раяс показала хорошее катание на молодежном чемпионате Северных стран, конкурируя с соперницами из крупных лыжных стран, которые на год-два старше нее.
15-летняя Херта Раяс хорошо выступила на чемпионате Северных стран
Наиболее успешным для Херты Раяс, представляющей Алутагузеский лыжный клуб, оказался забег на 5 км свободной техникой с раздельным стартом, в котором она заняла 22-е место среди 58 участниц. От выигравшей забег шведки Кайсы Йоханссон она отстала менее чем на минуту. Среди эстонских лыжниц она стала тут второй.
В классическом спринте Раяс заняла 32-е место. Чтобы пройти дальше предварительного забега, ей не хватило всего одной секунды.
Херта Раяс входила также в занявшую 9-е место эстонскую эстафетную команду.
В чемпионате Северных стран, проходившем в Центральной Финляндии в Ювяскюля, участвовали лучшие молодые лыжники из Финляндии, Швеции, Норвегии, США и Эстонии.
Несмотря на юный возраст, Херта Раяс уже становилась также чемпионкой Эстонии среди взрослых: прошлой весной она вместе с Авели Уусталу заняла в Паннъярве первое место в парном спринте.