15-летняя Херта Раяс хорошо выступила на чемпионате Северных стран

Наиболее успешным для Херты Раяс, представляющей Алутагузеский лыжный клуб, оказался забег на 5 км свободной техникой с раздельным стартом, в котором она заняла 22-е место среди 58 участниц. От выигравшей забег шведки Кайсы Йоханссон она отстала менее чем на минуту. Среди эстонских лыжниц она стала тут второй.

В классическом спринте Раяс заняла 32-е место. Чтобы пройти дальше предварительного забега, ей не хватило всего одной секунды.

Херта Раяс входила также в занявшую 9-е место эстонскую эстафетную команду.

В чемпионате Северных стран, проходившем в Центральной Финляндии в Ювяскюля, участвовали лучшие молодые лыжники из Финляндии, Швеции, Норвегии, США и Эстонии.