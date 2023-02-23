ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ День рождения Эстонии школы Кохтла-Ярве отметили шествием по городу

К традиции, начало которой положила ​​Кохтла-Ярвеская гимназия и поддержанной Славянской основной школой, в этом году присоединились Ярвеская и Кесклиннаская школы города Кохтла-Ярве.

Шествие под музыку городского оркестра стартовало с площади Вирула. Само мероприятие состоялось на стадионе Славянской школы. Были представлены составы Вируского пехотного батальона и противотанковой роты, военная техника, участие приняли и гимназисты, изучающие гособорону. Были приглашены также окрестные детские сады и представители городской власти.

- Сегодня мы можем сказать, что проводимые под открытым небом совместные торжественные мероприятия школ в Кохтла-Ярве уже стали традицией. Поэтому мы можем быть уверены, что гражданская сознательность молодежи и значимость родины будет доходить до все большего числа молодых людей, - сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.