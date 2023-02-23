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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ День рождения Эстонии школы Кохтла-Ярве отметили шествием по городу

Пеэтер Лиллевяли Матти Кямяря
День рождения Эстонии школы Кохтла-Ярве отметили шествием по городу
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Шествие школ Кохтла-Ярве двинулось от площади Вирула к стадиону Славянской школы, где состоялось мероприятие под открытым небом
Шествие школ Кохтла-Ярве двинулось от площади Вирула к стадиону Славянской школы, где состоялось мероприятие под открытым небом Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Четыре школы Кохтла-Ярве отметили приближающийся день рождения Эстонской Республики шествием и мероприятием под открытым небом.

К традиции, начало которой положила ​​Кохтла-Ярвеская гимназия и поддержанной Славянской основной школой, в этом году присоединились Ярвеская и Кесклиннаская школы города Кохтла-Ярве. 

Шествие под музыку городского оркестра стартовало с площади Вирула. Само мероприятие состоялось на стадионе Славянской школы. Были представлены составы Вируского пехотного батальона и противотанковой роты, военная техника, участие приняли и гимназисты, изучающие гособорону. Были приглашены также окрестные детские сады и представители городской власти. 

- Сегодня мы можем сказать, что проводимые под открытым небом совместные торжественные мероприятия школ в Кохтла-Ярве уже стали традицией. Поэтому мы можем быть уверены, что гражданская сознательность молодежи и значимость родины будет доходить до все большего числа молодых людей, - сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. 

По его словам, это особенно важно в нынешней нестабильной международной обстановке, когда рядом с нами идет несправедливая война, которую государство-агрессор Россия ведет против Украины. "В наших школах также есть украинские ученики, и крайне важно проявлять и развивать чувство единства".

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