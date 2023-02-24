ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В день рождения Эстонии первой триколор подняла Нарва

"В Нарве уже встает солнце. Это день Эстонии. Наш день, несмотря на то, что 24 февраля теперь означает и войну в Европе. Ощущаем в наш день радость, потому что мы можем. И мы сохраним эту Эстонию, потому что независимость - не само собой разумеющееся. С годовщиной республики. Сохраним Эстонию!" - написала Керсти Кальюлайд из Нарвы в посте в социальной сети.