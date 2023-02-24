В день 105-летия Эстонской Республики первым в стране был поднят сине-черно-белый флаг на территории Северного двора Нарвского замка, где солнце взошло в 7.19.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В день рождения Эстонии первой триколор подняла Нарва
На традиционную церемонию поднятия государственного флага собралось около тысячи человек. Среди них президент Керсти Кальюлайд, министр культуры Пирет Хартман, мэр Нарвы Катри Райк, идаский префект Тарво Крууп.
"В Нарве уже встает солнце. Это день Эстонии. Наш день, несмотря на то, что 24 февраля теперь означает и войну в Европе. Ощущаем в наш день радость, потому что мы можем. И мы сохраним эту Эстонию, потому что независимость - не само собой разумеющееся. С годовщиной республики. Сохраним Эстонию!" - написала Керсти Кальюлайд из Нарвы в посте в социальной сети.
В Ида-Вирумаа ранним утром в праздничный день были торжественно подняты государственные флаги в порту Нарва-Йыэсуу, у общественного дома Синимяэ, у общественного дома Ванатаре в деревне Лаагна, на центральной площади Силламяэ, у водопада Валасте, на дворцовой площадке в парке Ору, на музыкальной площади в Йыхви, у общественного дома Майдла, на деревенской площади Пухату и во дворе молодежного центра Куртна.