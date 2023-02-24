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ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ День рождения Эстонии Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площадке

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
День рождения Эстонии Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площадке
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В Йыхви восход солнца в праздничный день впервые приветствовали поднятием государственного флага на музыкальной площадке.
В Йыхви восход солнца в праздничный день впервые приветствовали поднятием государственного флага на музыкальной площадке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви празднование дня рождения Эстонии началось в 7.23 с церемонии поднятия флага, которая впервые состоялась на музыкальной площадке рядом с концертным залом.

На музыкальной площадке выступили хор мальчиков Йыхвиской основной школы и ансамбль народного танца "Gevi". Присутствовавшим предложии крендель и чай. 

Сотни людей, собравшихся на музыкальной площадке, двинулись по променаду к центральной площади, где возложили венки к памятнику генералу Тыниссону. Затем возложили венки к монументу павшим в Освободительной войне в церковном парке. 

Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания, у монумента павшим в Освободительной войне напомнил, что свобода - это не то, что существует просто так, без нашего участия. 

В честь праздника сине-черно-белый шарф украсил и скульптуру оленя, гербовую фигуру Йыхви. 

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