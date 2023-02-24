В Йыхви празднование дня рождения Эстонии началось в 7.23 с церемонии поднятия флага, которая впервые состоялась на музыкальной площадке рядом с концертным залом.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ День рождения Эстонии Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площадке
День рождения Эстонии Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площадке
На музыкальной площадке выступили хор мальчиков Йыхвиской основной школы и ансамбль народного танца "Gevi". Присутствовавшим предложии крендель и чай.
Сотни людей, собравшихся на музыкальной площадке, двинулись по променаду к центральной площади, где возложили венки к памятнику генералу Тыниссону. Затем возложили венки к монументу павшим в Освободительной войне в церковном парке.
Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания, у монумента павшим в Освободительной войне напомнил, что свобода - это не то, что существует просто так, без нашего участия.
В честь праздника сине-черно-белый шарф украсил и скульптуру оленя, гербовую фигуру Йыхви.
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