ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ День рождения Эстонии Йыхви впервые отпраздновал на музыкальной площадке

На музыкальной площадке выступили хор мальчиков Йыхвиской основной школы и ансамбль народного танца "Gevi". Присутствовавшим предложии крендель и чай.

Сотни людей, собравшихся на музыкальной площадке, двинулись по променаду к центральной площади, где возложили венки к памятнику генералу Тыниссону. Затем возложили венки к монументу павшим в Освободительной войне в церковном парке.

Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания, у монумента павшим в Освободительной войне напомнил, что свобода - это не то, что существует просто так, без нашего участия.