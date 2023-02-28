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Авели Уусталу заняла на чемпионате мира 53-е место

Эрик Гамзеев
, журналист
Авели Уусталу заняла на чемпионате мира 53-е место
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Авели Уусталу.
Авели Уусталу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Представляющая Алутагузеский лыжный клуб Авели Уусталу заняла на чемпионате мира среди взрослых в Словении 53-е место в классическом спринте, что стало, несмотря на не лучшую форму, лучшим результатом спортсменки на крупных соревнованиях.

В забеге, в котором участвовали сто лыжниц, Уусталу отстала от лучшей в предварительном забеге шведки Йоханны Сундлинг на 29,5 секунды. На мягкой трассе разрывы между участницами были большими. Чтобы попасть в четвертьфинал, Уусталу следовало бы бежать на 14 секунд быстрее.

Лучшей среди эстонских лыжниц стала занявшая 42-е место Кайди Каазику.

Уусталу, боровшаяся в этом сезоне с последствиями перетренировки, сказала после забега ERR, что на трассе почувствовала, что ожидаемого разгона сейчас нет, и она решит, приехав домой, продолжить ли в нынешнем сезоне участие в соревнованиях. "На последнем бугорке почувствовала, что нужного хода все еще нет. Я, разумеется, хотела от этих соревнований большего, надежды и желания были больше, но дальше своей тени не прыгнешь и положение сейчас такое", - сказала она в "Planica" репортеру ERR Йоханнесу Ведру.

Выбранная в прошлом году лучшей спортсменкой Ида-Вирумаа Авели Уусталу заняла на Олимпиаде в Пекине 64-е место в спринте, а два года назад на ЧМ с Оберстдорфе - 55-е место.

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