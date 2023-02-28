Авели Уусталу заняла на чемпионате мира 53-е место

В забеге, в котором участвовали сто лыжниц, Уусталу отстала от лучшей в предварительном забеге шведки Йоханны Сундлинг на 29,5 секунды. На мягкой трассе разрывы между участницами были большими. Чтобы попасть в четвертьфинал, Уусталу следовало бы бежать на 14 секунд быстрее.

Уусталу, боровшаяся в этом сезоне с последствиями перетренировки, сказала после забега ERR, что на трассе почувствовала, что ожидаемого разгона сейчас нет, и она решит, приехав домой, продолжить ли в нынешнем сезоне участие в соревнованиях. "На последнем бугорке почувствовала, что нужного хода все еще нет. Я, разумеется, хотела от этих соревнований большего, надежды и желания были больше, но дальше своей тени не прыгнешь и положение сейчас такое", - сказала она в "Planica" репортеру ERR Йоханнесу Ведру.