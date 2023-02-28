Рядом с закрывшимся восточным рынком экономику Ида-Вирумаа ждет дверь в Северные страны, но мы должны приложить совместные чрезвычайные усилия и изменить прежние планы, чтобы открыть ее.
Март Леэ: В изменившихся обстоятельствах Ида-Вирумаа должен повернуть на запад
Экономическая среда Эстонии резко ухудшилась в прошлом году, поскольку предпосылка функционирования в качестве успешной страны приграничной торговли между Европой и Россией была полностью разрушена.
Чрезвычайно важным считаю усилия по перенаправлению средств эстонско-российской трансграничной программы на развитие северо-восточной Эстонии. В отличие, например, от юго-восточной Эстонии, имеющей общую границу с Латвией, мы находимся в совершенно закрытом углу. Строительство пассажирского терминала Силламяэ дало бы Ида-Вирумаа возможность открыть новые рынки.
Эстония должна направлять не менее 2/3 субсидий Европейского союза на развитие предпринимательства за пределами окрестностей столицы. Чтобы устранить неравенство в развитии, Эстонию необходимо поделить на два поддерживаемых региона - Таллинн с Харьюмаа и остальную часть Эстонии.
Если бы на государственном уровне была реализована идея о том, что предприятиям, инвестирующим более 10 миллионов евро в основные средства за пределами Таллинна и Харьюмаа, предоставляется льгота по подоходному налогу, уплачиваемому с дивидендов, это оживило бы предпринимательство и создание рабочих мест. Льгота могла бы составить по меньшей мере 10%.
Два года назад фирма "Stendal Haldus" подписала договор с городом Нарва-Йыэсуу на строительство крупного комплекса коммерческой и жилой недвижимости "SeaGate" на берегу реки Нарва: отели, гостевые квартиры, бизнес-помещения для специалистов технологических компаний, возникающих в Ида-Вирумаа. В случае таких амбициозных проектов, как "SeaGate", льгота по налогу на дивиденды стала бы сильным аргументом для ключевых инвесторов даже в ситуации, когда мы хотим строить дома прямо у границы с Россией.
Запуская проект, мы рассчитывали на растущие экономические отношения между Европейским союзом и Россией. Мы исходили из того, что Нарва-Йыэсуу находится рядом с Санкт-Петербургом, вторым самым богатым регионом России, и там проживает пять миллионов человек со стабильным доходом. Несколько международных гостиничных сетей, заинтересованных в нашем проекте, таких как "Radisson" и "Hilton", управляли своим бизнесом в регионе Балтийского моря из Санкт-Петербурга. На бизнес-план приходится почти треть таких инвесторов.
К началу прошлого года мы вышли на этап подготовки инвестиций: проектирование, снос существующих зданий, бизнес-план, анализ рентабельности. Мы очень надеялись, что все ограничения исчезнут, но уже в феврале расчеты, взятые за отправную точку, рухнули.
С помощью статистики можно составлять утешительные таблицы, показывающие, как мало значили экономические отношения с Россией до начала войны, но это было бы самообманом. В Ида-Вирумаа мы чувствуем это каждый день, ведь российские и белорусские компании играли здесь большую роль. Все это определяло социально-экономический климат Ида-Вирумаа, в том числе темпы интеграции в Эстонию.
"Хотя теперь граница с Россией закрыта, это не ужасный и большой кризис. Мы должны найти новые целевые рынки и пересмотреть наши прежние планы".
МАРТ ЛЕЭ, предприниматель, партнер "Stendal Haldus"
Европейские пособия облегчили трансграничное общение с Россией. Вся индустрия отдыха и туризма работала в первую очередь на петербуржцев, для них строились гостиницы, для их обслуживания нанимались люди. Состоятельные россияне были одними из немногих, кто в нашем краю смог строить новые частные дома. Теперь они ушли.
Перед нами открылись новые возможности
Хотя граница с Россией теперь закрыта, это не ужасный и большой кризис. Социально-экономический потенциал Нарва-Йыэсуу по-прежнему остается на высоком уровне. Мы должны найти новые целевые рынки и пересмотреть наши прежние планы. В сотрудничестве с городом Нарва-Йыэсуу мы можем уверенно двигаться вперед.
За нас говорит тот факт, что восточная Финляндия, оказавшаяся в ситуации, подобной Ида-Вирумаа, активно стремится к сотрудничеству с северо-восточной Эстонией. Средства фондов, поддерживающих трансграничное сообщение, могут быть использованы для начала строительства судоходной линии между Котка и Силламяэ, а также международного аэропорта в Ольгина.
Общение с нашими соседями по заливу наберет обороты, когда мы наладим пассажирское сообщение. Чтобы завоевать новые рынки, нам необходима масштабная языковая подготовка, чтобы наш обслуживающий персонал мог принимать туристов из стран Северной Европы, Балтии и более далеких стран на хорошем уровне. Недавний визит руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа к своим коллегам в восточную Финляндию создал благоприятную почву для дальнейшего развития событий.
Изменения требуют времени
Согласно международной деловой практике, для выхода на новые рынки требуется не менее трех лет. Сроки реализации более крупных девелоперских проектов составляют от 15 до 20 лет, потому что экономическая среда действует в режиме постоянных изменений и каждый бизнес-проект адаптируется к рыночной ситуации. В качестве примера можно привести нарвский "Кренгольм", Таллиннский горхолл и "Rail Baltica".
Город Нарва-Йыэсуу и "Stendal Haldus" со своими планами столкнулись с массовым обвалом рынка, и для выхода из создавшегося положения надо присмотреться к европейским структурным фондам. Необходимо найти новые решения, например, для строительства дорог и трубопроводов, в случае которых предпосылки двухлетней давности уже не действуют.
Мы можем многое сделать, чтобы дельта реки Нарвы превратилась в пункт развития Ида-Вирумаа, Эстонии и Европейского союза. В сотрудничестве между самоуправлением и предпринимателями мы можем направить планы развития новым партнерам в Скандинавии, Финляндии, странах Балтии и в более далеких странах.