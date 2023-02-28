Март Леэ: В изменившихся обстоятельствах Ида-Вирумаа должен повернуть на запад

Перед нами открылись новые возможности

Хотя граница с Россией теперь закрыта, это не ужасный и большой кризис. Социально-экономический потенциал Нарва-Йыэсуу по-прежнему остается на высоком уровне. Мы должны найти новые целевые рынки и пересмотреть наши прежние планы. В сотрудничестве с городом Нарва-Йыэсуу мы можем уверенно двигаться вперед.

За нас говорит тот факт, что восточная Финляндия, оказавшаяся в ситуации, подобной Ида-Вирумаа, активно стремится к сотрудничеству с северо-восточной Эстонией. Средства фондов, поддерживающих трансграничное сообщение, могут быть использованы для начала строительства судоходной линии между Котка и Силламяэ, а также международного аэропорта в Ольгина.

Общение с нашими соседями по заливу наберет обороты, когда мы наладим пассажирское сообщение. Чтобы завоевать новые рынки, нам необходима масштабная языковая подготовка, чтобы наш обслуживающий персонал мог принимать туристов из стран Северной Европы, Балтии и более далеких стран на хорошем уровне. Недавний визит руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа к своим коллегам в восточную Финляндию создал благоприятную почву для дальнейшего развития событий.

Изменения требуют времени

Согласно международной деловой практике, для выхода на новые рынки требуется не менее трех лет. Сроки реализации более крупных девелоперских проектов составляют от 15 до 20 лет, потому что экономическая среда действует в режиме постоянных изменений и каждый бизнес-проект адаптируется к рыночной ситуации. В качестве примера можно привести нарвский "Кренгольм", Таллиннский горхолл и "Rail Baltica".

Город Нарва-Йыэсуу и "Stendal Haldus" со своими планами столкнулись с массовым обвалом рынка, и для выхода из создавшегося положения надо присмотреться к европейским структурным фондам. Необходимо найти новые решения, например, для строительства дорог и трубопроводов, в случае которых предпосылки двухлетней давности уже не действуют.