ОДИН ВОПРОС ⟩ Как решение министра окружающей среды об уменьшении объемов рубок RMK повлияет на создание завода биопродукции "VKG"?

- Политическое решение министра касается объемов восстановительных рубок RMK, что означает уменьшение общих объемов вырубок в Эстонии на 3,5%. Конкретно это уменьшение еще не повлияет на наши планы развития производства биопродукции, но этот сигнал все же вызывает тревогу.

Мы по-прежнему считаем, что если годовые объемы вырубок в Эстонии уменьшат до уровня значительно ниже 10 миллионов кубометров, то доступность ресурса для этого проекта будет недостаточной. Прирост хозяйственных лесов Эстонии составляет 13 миллионов кубометров в год. Лесохозяйствование на этом уровне является наиболее жизнеспособным в условиях Эстонии. Государственная правовая определенность в части объемов вырубок необходима, чтобы дать как лесному сектору в целом, так и "VKG" четкое понимание того, какими объемами вырубок станут оперировать в будущем.