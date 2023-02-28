Вт, 28.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как решение министра окружающей среды об уменьшении объемов рубок RMK повлияет на создание завода биопродукции "VKG"?

Северное побережье
Как решение министра окружающей среды об уменьшении объемов рубок RMK повлияет на создание завода биопродукции "VKG"?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ирина Боенко.
Ирина Боенко. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министр окружающей среды Мадис Каллас решил уменьшить в следующие пять лет площадь лесовосстановительных рубок в гослесах с 10490 гектаров до 9180 гектаров. Председатель правления "VKG" Ахти Асманн сказал в конце прошлого года, что если в Эстонии уменьшат объем вырубок ниже черты в 10 миллионов кубометров в год, то невозможно будет построить завод биопродукции - по причине нехватки сырья.

Руководитель "VKG" по связям с общественностью ИРИНА БОЕНКО:

- Политическое решение министра касается объемов восстановительных рубок RMK, что означает уменьшение общих объемов вырубок в Эстонии на 3,5%. Конкретно это уменьшение еще не повлияет на наши планы развития производства биопродукции, но этот сигнал все же вызывает тревогу.

Мы по-прежнему считаем, что если годовые объемы вырубок в Эстонии уменьшат до уровня значительно ниже 10 миллионов кубометров, то доступность ресурса для этого проекта будет недостаточной. Прирост хозяйственных лесов Эстонии составляет 13 миллионов кубометров в год. Лесохозяйствование на этом уровне является наиболее жизнеспособным в условиях Эстонии. Государственная правовая определенность в части объемов вырубок необходима, чтобы дать как лесному сектору в целом, так и "VKG" четкое понимание того, какими объемами вырубок станут оперировать в будущем.

Ключевые слова
Мнение
Наверх