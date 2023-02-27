Судя по опросам, в Ида-Вирумаа наиболее популярна Центристская партия

По результатам исследования, проведенного на прошлой неделе "Kantar Emor" по заказу новостной редакции ERR, Центристскую партию поддерживают 28 процентов избирателей. За ней довольно ровно следуют Партия реформ, EKRE и "Eesti 200". Из кандидатов наиболее популярны Яна Тоом (Центристская партия) и Михаил Стальнухин (независимый кандидат).

Проводивший опрос считает важным отметить, что в некрупных избирательных округах - как, например, в Ляэне-Вирумааском или Ида-Вирумааском - и выборки были поменьше, поэтому и предел погрешности больше.

Результаты проведенного другой фирмой - "Norstat" - исследования говорят о значительной большей поддержке Центристской партии в Ида-Вирумаа: 46 процентов. Далее следуют Партия реформ (17), EKRE (13), "Eesti 200" (8) и соцдемы (7).