Судя по проведенным на прошлой неделе опросам, в Ида-Вирумаа наиболее популярна Центристская партия, однако ее поддержка сейчас меньше, чем была перед парламентскими выборами четырехлетней давности, когда партия набрала около 51 процента голосов.
Судя по опросам, в Ида-Вирумаа наиболее популярна Центристская партия
По результатам исследования, проведенного на прошлой неделе "Kantar Emor" по заказу новостной редакции ERR, Центристскую партию поддерживают 28 процентов избирателей. За ней довольно ровно следуют Партия реформ, EKRE и "Eesti 200". Из кандидатов наиболее популярны Яна Тоом (Центристская партия) и Михаил Стальнухин (независимый кандидат).
Проводивший опрос считает важным отметить, что в некрупных избирательных округах - как, например, в Ляэне-Вирумааском или Ида-Вирумааском - и выборки были поменьше, поэтому и предел погрешности больше.
Результаты проведенного другой фирмой - "Norstat" - исследования говорят о значительной большей поддержке Центристской партии в Ида-Вирумаа: 46 процентов. Далее следуют Партия реформ (17), EKRE (13), "Eesti 200" (8) и соцдемы (7).
На результаты выборов сильно влияет и явка избирателей. Четыре года назад она составила в Ида-Вирумаа чуть больше 48 процентов - значительно меньше, чем в других избирательных округах. Средняя по Эстонии явка составила тогда около 64 процентов.