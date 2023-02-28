Уходящий министр: надо удвоить возвращаемую в Ида-Вирумаа долю экологических налогов

В Ида-Вирумаа государство собирает в год около 60 миллионов евро в виде экологических налогов, а обратно отдает всего 7 миллионов. На фотоснимке - добыча сланца на шахте "Estonia".

Уходящий с должности министр окружающей среды Мадис Каллас (СДПЭ) отметил, что нынешнее правительство не успело одобрить поправку к закону, которая увеличила бы долю возвращаемых в уезд экологических налогов, собранных в Ида-Вирумаа, однако он считает этот шаг неизбежным и необходимым.