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Уходящий министр: надо удвоить возвращаемую в Ида-Вирумаа долю экологических налогов

Эрик Калда
, журналист
Уходящий министр: надо удвоить возвращаемую в Ида-Вирумаа долю экологических налогов
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В Ида-Вирумаа государство собирает в год около 60 миллионов евро в виде экологических налогов, а обратно отдает всего 7 миллионов. На фотоснимке - добыча сланца на шахте "Estonia".
В Ида-Вирумаа государство собирает в год около 60 миллионов евро в виде экологических налогов, а обратно отдает всего 7 миллионов. На фотоснимке - добыча сланца на шахте "Estonia". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уходящий с должности министр окружающей среды Мадис Каллас (СДПЭ) отметил, что нынешнее правительство не успело одобрить поправку к закону, которая увеличила бы долю возвращаемых в уезд экологических налогов, собранных в Ида-Вирумаа, однако он считает этот шаг неизбежным и необходимым.

- Люди Ида-Вирумаа очень долгое время, по сути, за счет своей окружающей среды оплачивали многие разные хорошие вещи в других регионах Эстонии, - сказал Каллас на прошлой неделе в Рийгикогу, отвечая на запрос центриста Кайдо Хёэвельсона.

Не достигли соглашения

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Экономика
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