Уходящий с должности министр окружающей среды Мадис Каллас (СДПЭ) отметил, что нынешнее правительство не успело одобрить поправку к закону, которая увеличила бы долю возвращаемых в уезд экологических налогов, собранных в Ида-Вирумаа, однако он считает этот шаг неизбежным и необходимым.
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Уходящий министр: надо удвоить возвращаемую в Ида-Вирумаа долю экологических налогов
Уходящий министр: надо удвоить возвращаемую в Ида-Вирумаа долю экологических налогов
- Люди Ида-Вирумаа очень долгое время, по сути, за счет своей окружающей среды оплачивали многие разные хорошие вещи в других регионах Эстонии, - сказал Каллас на прошлой неделе в Рийгикогу, отвечая на запрос центриста Кайдо Хёэвельсона.