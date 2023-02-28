"Narva Trans" после основательной ротации кадров может преподнести всевозможные сюрпризы

- В начале сезона мы всегда надеемся на лучшее, а игры покажут, на что способна эта команда в этом году, - сказал опытный президент "Narva Trans" Николай Бурдаков, который уже более 30 лет собирает команду на новый сезон. Помимо "Trans", только таллиннская "Flora" играла в лиге мастеров во все годы после восстановления независимости Эстонии.