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"Narva Trans" после основательной ротации кадров может преподнести всевозможные сюрпризы

Эрик Гамзеев
, журналист
"Narva Trans" после основательной ротации кадров может преподнести всевозможные сюрпризы
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Футболисты "Narva Trans" на тренировке 24 февраля празднуют день рождения Эстонии.
Футболисты "Narva Trans" на тренировке 24 февраля празднуют день рождения Эстонии. Фото: Narva Trans

Чего можно будет ожидать от лучшего футбольного клуба Ида-Вирумаа "Narva Trans" в стартующем на этой неделе чемпионате - большой вопрос, ведь зимой сменилась львиная доля основного состава и также главный тренер.

- В начале сезона мы всегда надеемся на лучшее, а игры покажут, на что способна эта команда в этом году, - сказал опытный президент "Narva Trans" Николай Бурдаков, который уже более 30 лет собирает команду на новый сезон. Помимо "Trans", только таллиннская "Flora" играла в лиге мастеров во все годы после восстановления независимости Эстонии.

Ушли 14 игроков

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