Кохтла-ныммеская община ходатайствует перед Тойлаской волостью о признании центра поселка зоной, имеющей культурно-историческое значение, чтобы защитить характерные для своей эпохи здания от сноса.
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Кохтланыммесцы собирают подписи в защиту зданий народного дома и детдома
Кохтланыммесцы собирают подписи в защиту зданий народного дома и детдома
Открытое в 1960 году здание школы. Построенные в 1940-1950-х годах жилые дома на улицах Кооли и Клуби. Построенный в 1953 году народный дом, в строительстве которого добровольно участвовали многие местные жители. Как и в строительстве здания открытого несколькими годами раньше детсада.