Кохтланыммесцы собирают подписи в защиту зданий народного дома и детдома

Открытое в 1960 году здание школы. Построенные в 1940-1950-х годах жилые дома на улицах Кооли и Клуби. Построенный в 1953 году народный дом, в строительстве которого добровольно участвовали многие местные жители. Как и в строительстве здания открытого несколькими годами раньше детсада.

Эти характерные для той эпохи здания должны остаться в любом случае, видят кохтланыммесцы этот район в будущем как зону, имеющую культурно-историческую ценность. Чтобы сохранилась целостная среда со своей исторически сформировавшейся застройкой и единой архитектурой, а также сохранилось имеющее культурную ценность наследие и была обеспечена местная среда проживания.