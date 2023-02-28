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Кохтланыммесцы собирают подписи в защиту зданий народного дома и детдома

Кюлли Крийс
, журналист
Кохтланыммесцы собирают подписи в защиту зданий народного дома и детдома
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Народ Кохтла-Нымме с нетерпением ждет, когда двери народного дома вновь откроются и там смогут в обычном порядке продолжить работу кружки и группы по интересам.
Народ Кохтла-Нымме с нетерпением ждет, когда двери народного дома вновь откроются и там смогут в обычном порядке продолжить работу кружки и группы по интересам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-ныммеская община ходатайствует перед Тойлаской волостью о признании центра поселка зоной, имеющей культурно-историческое значение, чтобы защитить характерные для своей эпохи здания от сноса.

Открытое в 1960 году здание школы. Построенные в 1940-1950-х годах жилые дома на улицах Кооли и Клуби. Построенный в 1953 году народный дом, в строительстве которого добровольно участвовали многие местные жители. Как и в строительстве здания открытого несколькими годами раньше детсада.

Эти характерные для той эпохи здания должны остаться в любом случае, видят кохтланыммесцы этот район в будущем как зону, имеющую культурно-историческую ценность. Чтобы сохранилась целостная среда со своей исторически сформировавшейся застройкой и единой архитектурой, а также сохранилось имеющее культурную ценность наследие и была обеспечена местная среда проживания.

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