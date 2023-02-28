Максим Ильин, оказавшийся первым номером в избирательном списке "Eesti 200" в Ида-Вирумаа, осведомлен, что некоторые земляки не желают голосовать за него, потому что не хотят его ухода с должности мэра Нарва-Йыэсуу. Кандидат в ответ надеется, что "Eesti 200" войдет в новую правящую коалицию и через участие в ее работе лично он сможет улучшить жизнь на северо-востоке. Гордостью Ильина является избирательный список, состоящий строго из местных деятелей, а не политиков-гастролеров.
ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Для инвестиций в школы и детсады "Eesti 200" готова брать новый кредит
Кандидаты от партии "Eesti 200" в округе Ида-Вирумаа
- Максим Ильин
- Денис Ларченко
- Сергей Андреев
- Марек Кулламяги
- Ольга Пихлак
- Марко Сандре
- Ксения Москвина
- Янек Пахка
На выборах в Рийгикогу 2019 года партия "Eesti 200" набрала в Ида-Вирумаа 1011 голосов, или 3,7% голосов. Наибольшее количество голосов набрали Ахти Пуур (454), Яна Павленкова (209), Светлана Скребнева (91), Никита Лумийыэ (67).
- Каковы три основные причины, по которым избиратель в Ида-Вирумаа должен проголосовать за вас?
- Во-первых, реализация программы школ и учебных учреждений в Ида-Вирумаа. Во-вторых, инвестиции в регион, которые Ида-Вирумаа уже годами ждет. В-третьих, я стою за запуск новой программы строительства жилищного фонда в Ида-Вирумаа, согласно которой мы планируем за следующие четыре года хотя бы по два новых муниципальных жилых дома или дома арендного жилья построить в каждом самоуправлении.
- Вы говорите, что самоуправлениям Ида-Вирумаа не хватает квадратных метров жилья при том, что регион теряет жителей?
- В свете программы модернизации образовательных учреждений мы должны повышать квалификацию людей, которые здесь сейчас уже трудятся, а вдобавок придется приглашать сюда педагогов извне. Все они как один говорят, что в старом жилищном фонде селиться не хотят. То же самое с инвестициями в новые производства и технопарки. С новым жилищным фондом увеличится привлекательность региона - и за это мы стоим.
- Какой будет ваша политика в Рийгикогу в отношении перевода всех школ на эстонский язык? Уже установленные сроки перехода кажутся реальными или требующими корректировки?
- Если учитывать политические рейтинги, то новая коалиция будет образована, скорее всего, Партией реформ как главным игроком. Реформисты точно ничего не будут менять в программе. Мы предвидим, что новая коалиция будет состоять из трех партий: соцдемы, "Eesti 200" и Реформа. Все три партии - правые, поэтому особых корректировок в плане сроков реализации программы перехода на эстонский опять же не предполагаем. Однако "Eesti 200" делает упор на то, что вообще нужны дополнительные инвестиции в сферу образования в размере 250 миллионов евро в год.
- Откуда их брать?
- Это та сфера, для которой можно и кредит взять. Инвестиции в образование - в переобучение или повышение квалификации работников, строительство новых учреждений или иные реформы на уровне учреждений - это не расходы, а именно инвестиции. Поэтому если не хватает бюджетных средств, то мы стоим за то, чтобы государство взяло под это дело кредит. Несмотря на кредиты, взятые во время пандемии, кредитная нагрузка Эстонии остается низкой.
Так что сроки останутся прежними, но для нового правительства первоочередной задачей на ближайшие четыре года будет, как мы считаем, именно реализация этой реформы. Нужен будет индивидуальный подход к самоуправлениям и образовательным учреждениям - к конкретным школам и детсадам. И нужны будут дополнительные средства.
- Будучи кандидатом из нашего региона, где слабые стартовые позиции по части эстонского языка в школах и детсадах, именно вы хорошо представляете, насколько труднореализуемы сроки этой реформы, установленные правительством. Не вы ли как раз должны быть тем политиком, кто выступит за их корректировку в сторону большей реалистичности?
- Я считаю, что за счет дополнительных инвестиций, за счет дополнительных моделей обучения и повышения квалификации реально будет придерживаться уже установленных сроков. В совместной работе правительства и местных самоуправлений понадобится составить для каждого местного самоуправления свою программу перехода на эстоноязычное образование. Исходя из нее - вкладывать и инвестировать средства.
- Все это само по себе занимает несколько лет, особенно если учесть приближение следующих выборов в местные самоуправления.
- Как я вижу, в Алутагузе и Йыхви, например, такая проблема остро не стоит. Подобное я слышу лишь из тех мест, где этим вопросом манипулируют политики. Однако и в Нарве, я уверен, сроки перехода на эстонский мы сможем выдерживать, а если и останутся какие-то хвосты по части знания языка, то надо будет оценивать не отдельных преподавателей, а успешность процесса в целом.
- Что скажете тем своим землякам в Нарва-Йыэсуу, кто не хотят голосовать за вас только потому, что не хотят другого мэра?
- (Смеется.) Это основной вопрос в принципе…
- У вас там есть преемник?
- Преемника нет. Хотя в городе порой слышу, что называют двух-трех кандидатов, но нет.
- В своем обращении к жителям Нарва-Йыэсуу вы написали, что работаете мэром с октября 2016 года и все эти годы планомерно выступали за реализацию проекта морского мола, считая его "одной из самых важных своих задач". "К сожалению, мы не смогли продвинуть этот проект вперед", - написали вы, признавая, что не справились с задачей. После такого вы разве достойны политического повышения?
- Я семь лет уже "бегаю" с этим молом. Приезжали сюда один за другим министры, говорят: да, все хорошо, город хороший, мол надо строить - фотографию в "Фейсбук", и уезжают. Как доходит до распределения государственного бюджета, так деньги уходят туда, откуда эти министры баллотировались. Поэтому в том и есть моя мотивация баллотироваться в Рийгикогу - получить деньги на проекты, за которые я стою уже годами. Других вариантов больше не нахожу.
Помимо мола мне еще очень близок проект нового образовательного комплекса в Нарва-Йыэсуу. Если Нарва-Йыэсуу в ближайшей перспективе это дело не решит, то мы совершенно проиграем конкуренцию Нарве и даже Силламяэ.
- Вы рассуждаете больше как политик, избирающийся в местное самоуправление, а не в Рийгикогу.
- Я говорю об этом в контексте тех задач, которые ставит перед собой партия "Eesti 200". Дополнительные инвестиции в систему образования и означают в числе прочего строительство новых учебных заведений в малых населенных пунктах. Это проблема не одного только Нарва-Йыэсуу, о котором я говорю просто потому, что он мне ближе. С этим же вопросом связана и проблема качества жилого фонда.
- Ваша власть в Нарва-Йыэсуу оказалась безальтернативной, там в горсобрании практически нет оппозиции. Давно ретировался даже ваш оппонент - центрист Вейкко Лухалайд. В политической партии вы не состоите. Не может оказаться, что вы на самом деле растеряли конкурентную хватку и способность работать внутри команды?
- Может, это и было одной из причин, почему я бросил себе вызов и решил баллотироваться в Рийгикогу. Если на уровне местного самоуправления нет политической борьбы, то стоит проявить себя в политической борьбе на уровне государственном. У меня нет амбиции стать депутатом Рийгикогу во что бы то ни стало.
Сам для себя не исключаю риск, что смогу разочароваться в работе в Рийгикогу. Мы знаем примеры, когда активные на местном уровне люди, ставящие перед собой большие задачи, попадая туда разочаровываются и выгорают, оставаясь без мотивации вообще ни для чего.
- Зачем ваши предвыборные плакаты красуются в центре Нарва-Йыэсуу, где у вас нет равных соперников?
- Я не хотел, чтобы в моем городе висел на баннере какой-нибудь центрист или кандидат из EKRE. С чего бы вдруг тут быть Яне Тоом или Меэлису Кийли.
- В политическом смысле метите свою территорию?
- (Смеется.) Можно и так сказать.
- Расскажите о планах "Eesti 200" в отношении Ида-Вирумаа.
- Мы являемся единственной партией, которая поставила в свою платформу программу по Ида-Вирумаа. Об этом же говорили социал-демократы и центристы, однако в их программах я не нашел ничего, кроме нового шоссе 2+2. У нас же про Ида-Вирумаа отдельный блок. И даже в нашей общей платформе выделено отдельным пунктом, что мы ставим для себя очень важной задачей реформу образования в Ида-Вирумаа.
У партии "Eesti 200" есть очень большой потенциал попасть в коалицию, а это означает теоретическую возможность решения вопросов о выделении денег и о дополнительных вливаниях. В конце концов, нас будут там слышать.
- В списке обещаний "Eesti 200", розданных избирателям из Ида-Вирумаа, в первом же предложении говорится о решении проблемы производства электроэнергии. Наверное, следующему составу Рийгикогу придется решать вопрос о возможности строительства атомной электростанции. По вашему мнению, Вирумаа может принять ее у себя?
- Мы поддерживаем строительство атомной электростанции в регионе Вирумаа и не видим в этом большой проблемы. Людям свойственно говорить о таких негативных примерах, как Чернобыль или Фукусима, но надо брать прежде всего хорошие примеры. Посмотрите на ту же Финляндию и Скандинавию, где несколько атомных станций дают им довольно дешевую энергию.
Ида-Вирумаа представляет собой промышленный регион, где уже есть энергетическая промышленность, так что не вижу никаких проблем с атомной станцией. Я сказал бы ей "да", если спросят меня и как мэра города.
Наша сегодняшняя высокая инфляция, по-моему, примерно наполовину происходит из-за того, что мы из страны-экспортера электроэнергии превратились в импортера из-за принятых в прошлом решений. "Eesti 200" выступает за то, что и сегодня имеющиеся мощности производства электроэнергии должны быть сохранены. Даже если не будет прямой необходимости в их эксплуатации, они все равно должны сохраняться.
- Такие самоуправления, как Нарва-Йыэсуу, как еще могут выживать, если не на компенсациях за деятельность сланцевого сектора?
- Хороший вопрос. Мы предполагаем, что должно быть изменено налогообложение, и постоянно говорим, например, о введении туристического налога.
- Много ли с него можно получить негарантированного дохода?
- Мы в Нарва-Йыэсуу подсчитали, что 400 тысяч евро в год получить можно.
Помимо этого есть и такой ресурс, как земли. Сегодня государство боится давать земли в собственность или пользование местным самоуправлениям, потому что мы будем их использовать якобы нерачительно. Будь у нас больше земель, можно было бы отдавать их под предпринимательство с дополнительными региональными льготами. Льготы могут быть при кредитовании больших инвестиций, при получении дивидендов с уменьшенным подоходным налогом и так далее.
Без изменений на государственном уровне решить все это невозможно.
- Государство не доверяет восточным самоуправлениям, где голосуют в том числе и граждане Российской Федерации. Их думают лишить права голоса, хотя и есть сложности с изменением Конституции. Что вы думаете об этой идее?
- На этот вопрос можно легко ответить встречным вопросом: может ли человек с российским гражданством ходить голосовать и влиять на местную политику, если он же ходит в консульство России и голосует там либо за Путина, либо за партию "Единая Россия", как у нас в регионе это регулярно происходило? Мне кажется, что ответ - нет. Мы же все видим, что Российская Федерация и ее президент творят в Украине. Так что позиция нашей партии такова, что пока идет война - и если это позволит Конституция, то граждане России и Белоруссии могут быть лишены права участия в местной политике и влияния посредством нее на государственную политику.
Я прекрасно понимаю, что в нашем регионе это непопулярная позиция, но такая позиция и моя личная.
- Потребуется ли в Эстонии в обозримом будущем снова проводить административную реформу и укрупнять, объединять самоуправления в том числе в Ида-Вирумаа?
- Я думаю, что административная реформа будет, укрупнение самоуправлений неизбежно. Наша партия считает также, что реформа нужна и на уровне регионов: Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа могли бы быть единым уездом, может, еще и с Йыгевамаа.
Вдобавок нужно провести реформу на уровне государственных учреждений, министерств. Сейчас мы живем в огромном объеме бюрократии. Также сэкономится много бюджетных средств, которые стоит направить в то же самое образование и в региональную политику.
- Одним из ярких событий 2022 года в Ида-Вирумаа стал демонтаж по решению правительства советских военных памятников, и нарвский танк был знаковым объектом. Если бы партия "Eesti 200" была в правительственной коалиции, то это решение было бы поддержано?
- Да, конечно. Только я считаю, что танк должен был остаться в нашем регионе. Я предлагал министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу при встрече, чтобы танк перевезли на территорию военного музея в Синимяэ, концепция которого совершенно подходящая. Министр это воспринял, и это решение мне казалось идеальным. Но потом были встречи премьер-министра с руководителями Нарвы, которые не смогли самостоятельно принять решение, и в итоге танк увезли.
- Мэр Нарвы Катри Райк не пошла на выборы в Рийгикогу. Возможно, она не захотела узнать свой сегодняшний рейтинг, а предпочла остаться триумфатором выборов 2021 года. Главы городов, в которых за последний год демонтировались памятники, переименовывались улицы, росли безработица и тарифы, едва ли сильно популярны среди избирателей. Вам не страшно узнать себе настоящую выборную цену?
- Совершенно нет, я не переживаю насчет рейтинга.
Наоборот, я считаю большой проблемой для нашего региона, что действительно болеющие за него известные люди не идут на выборы в Рийгикогу. Тут я могу назвать не только Катри Райк, но и Эве Эаст и Тауно Выхмара, например. В итоге мы можем получить сценарий, по которому Ида-Вирумаа будет представлен только одним-двумя действительно нашими местными политиками.
- В избирательном списке "Eesti 200" в Ида-Вирумаа исключительно местные люди?
- Да, так и есть. Так нам не будет стыдно за результат, потому что он продемонстрирует популярность именно местных людей, а не заезжих. У приехавших напрочь отсутствует или есть только поверхностное понимание местной жизни. Так что и мне лично не будет стыдно за результат.
- Даже если он окажется 5 марта отвратительно слабым?
- Думаю, такого не будет.
7 вопросов первым номерам
- Сколько голосов наберет Максим Ильин на этих выборах (в 2019 - 369)?
- 729.
- Сколько голосов может набрать партия "Eesti 200" в Ида-Вирумаа?
- Необходимое количество для одного мандата.
- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?
- Будет равна средней по Эстонии с учетом общего роста зарплат.
- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?
- Уверен, что через реализацию проектов справедливого перехода, программы привлечения новых специалистов, а также через справедливую региональную политику возможно сохранить ту же цифру, которую имеем сегодня.
- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?
- Тауно Выхмар. Его, может, мало слышно, но этот человек сделал историю в трех самоуправлениях и на деле доказал, что его можно назвать таковым. Жители Тойла, Йыхви и Алутагузе это подтвердят.
- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?
- Частичное закрытие сланцевого сектора. Решение правительства о запрете строительства в регионе ветряков и парков солнечных панелей. Война в Украине. Переход на эстонский язык обучения в учебных заведениях.
- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?
- Пляж в Нарва-Йыэсуу, пятикроновый вид на Нарвский замок с места, где находилась моя родная Юхкентальская школа в Нарве, дорога вдоль глинта от Тойла до деревни Аа.