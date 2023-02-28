ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Для инвестиций в школы и детсады "Eesti 200" готова брать новый кредит

- Мэр Нарвы Катри Райк не пошла на выборы в Рийгикогу. Возможно, она не захотела узнать свой сегодняшний рейтинг, а предпочла остаться триумфатором выборов 2021 года. Главы городов, в которых за последний год демонтировались памятники, переименовывались улицы, росли безработица и тарифы, едва ли сильно популярны среди избирателей. Вам не страшно узнать себе настоящую выборную цену?

- Совершенно нет, я не переживаю насчет рейтинга.

Наоборот, я считаю большой проблемой для нашего региона, что действительно болеющие за него известные люди не идут на выборы в Рийгикогу. Тут я могу назвать не только Катри Райк, но и Эве Эаст и Тауно Выхмара, например. В итоге мы можем получить сценарий, по которому Ида-Вирумаа будет представлен только одним-двумя действительно нашими местными политиками.

- В избирательном списке "Eesti 200" в Ида-Вирумаа исключительно местные люди?

- Да, так и есть. Так нам не будет стыдно за результат, потому что он продемонстрирует популярность именно местных людей, а не заезжих. У приехавших напрочь отсутствует или есть только поверхностное понимание местной жизни. Так что и мне лично не будет стыдно за результат.

- Даже если он окажется 5 марта отвратительно слабым?

- Думаю, такого не будет.

7 вопросов первым номерам

- Сколько голосов наберет Максим Ильин на этих выборах (в 2019 - 369)?

- 729.

- Сколько голосов может набрать партия "Eesti 200" в Ида-Вирумаа?

- Необходимое количество для одного мандата.

- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?

- Будет равна средней по Эстонии с учетом общего роста зарплат.

- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?

- Уверен, что через реализацию проектов справедливого перехода, программы привлечения новых специалистов, а также через справедливую региональную политику возможно сохранить ту же цифру, которую имеем сегодня.

- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?

- Тауно Выхмар. Его, может, мало слышно, но этот человек сделал историю в трех самоуправлениях и на деле доказал, что его можно назвать таковым. Жители Тойла, Йыхви и Алутагузе это подтвердят.

- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?

- Частичное закрытие сланцевого сектора. Решение правительства о запрете строительства в регионе ветряков и парков солнечных панелей. Война в Украине. Переход на эстонский язык обучения в учебных заведениях.

- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?

- Пляж в Нарва-Йыэсуу, пятикроновый вид на Нарвский замок с места, где находилась моя родная Юхкентальская школа в Нарве, дорога вдоль глинта от Тойла до деревни Аа.