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На строительстве нового завода масел выявили 44 иностранца, работавших нелегально

Северное побережье
На строительстве нового завода масел выявили 44 иностранца, работавших нелегально
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Новый завод масел строится по соседству с электростанцией Аувере и старыми заводами масел. Эта фотография строительной площадки была сделана в конце прошлого года.
Новый завод масел строится по соседству с электростанцией Аувере и старыми заводами масел. Эта фотография строительной площадки была сделана в конце прошлого года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Полиция, Налогово-таможенный департамент и Инспекция труда в ходе совместного рейда выявили 44 нелегальных рабочих на строительстве нового завода масел "Eesti Energia" в Аувере.

Нарушения установлены в случае 44 из 205 рабочих, проверенных на стройке. Трудоустройство пяти иностранцев и еще пяти человек не было зарегистрировано, а в 37 случаях не было обязательного уведомления трудовой инспекции.

В основном это граждане Литвы, Украины и России. На месте были проведены процессуальные действия в отношении 38 человек, шесть человек успели покинуть объект, с ними продолжит разбираться трудовая инспекция. Большинство из них смогут продолжать работать, если требования будут выполнены.

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