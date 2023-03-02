Полиция, Налогово-таможенный департамент и Инспекция труда в ходе совместного рейда выявили 44 нелегальных рабочих на строительстве нового завода масел "Eesti Energia" в Аувере.
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На строительстве нового завода масел выявили 44 иностранца, работавших нелегально
На строительстве нового завода масел выявили 44 иностранца, работавших нелегально
Нарушения установлены в случае 44 из 205 рабочих, проверенных на стройке. Трудоустройство пяти иностранцев и еще пяти человек не было зарегистрировано, а в 37 случаях не было обязательного уведомления трудовой инспекции.