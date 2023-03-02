На строительстве нового завода масел выявили 44 иностранца, работавших нелегально

Нарушения установлены в случае 44 из 205 рабочих, проверенных на стройке. Трудоустройство пяти иностранцев и еще пяти человек не было зарегистрировано, а в 37 случаях не было обязательного уведомления трудовой инспекции.

В основном это граждане Литвы, Украины и России. На месте были проведены процессуальные действия в отношении 38 человек, шесть человек успели покинуть объект, с ними продолжит разбираться трудовая инспекция. Большинство из них смогут продолжать работать, если требования будут выполнены.