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Любовь Дорошенко: "Открыть двери своего дома детям, оставшимся без семейной заботы, могут только люди с большим сердцем"

Ирина Кивисельг
, журналист
Любовь Дорошенко: "Открыть двери своего дома детям, оставшимся без семейной заботы, могут только люди с большим сердцем"
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Любовь Дорошенко имеет большой опыт родительства, которым она всегда готова поделиться.
Любовь Дорошенко имеет большой опыт родительства, которым она всегда готова поделиться. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве в декабре на Кескаллеэ открылось новое представительство НКО "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere"). Здесь можно узнать из первых уст о том, что такое попечительская семья и кто эти дети, ожидающие семью. Как подарить домашнее тепло и любовь. О том, как попадают дети в приемные семьи и кто может стать попечителем, о многих других нюансах этой непростой работы региональный директор Любовь Дорошенко может рассказать не только как специалист, помогающий приемным и кризисным семьям, но и как опытная мама, воспитавшая не только четверых собственных, но и 17 приемных детей.

- Как в вашей семье оказались приемные дети?

- Мне было 26 лет, когда умерла мама. Осталось трое несовершеннолетних детей, взяла двух сестер и брата в свою семью, потому что больше никого из близких не было рядом. При этом сама была беременна третьим ребенком.

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Персона/репортаж
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