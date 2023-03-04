Любовь Дорошенко: "Открыть двери своего дома детям, оставшимся без семейной заботы, могут только люди с большим сердцем"

В Кохтла-Ярве в декабре на Кескаллеэ открылось новое представительство НКО "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere"). Здесь можно узнать из первых уст о том, что такое попечительская семья и кто эти дети, ожидающие семью. Как подарить домашнее тепло и любовь. О том, как попадают дети в приемные семьи и кто может стать попечителем, о многих других нюансах этой непростой работы региональный директор Любовь Дорошенко может рассказать не только как специалист, помогающий приемным и кризисным семьям, но и как опытная мама, воспитавшая не только четверых собственных, но и 17 приемных детей.