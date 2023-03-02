Первый номер EKRE на парламентских выборах в Ида-Вирумаа Арво Аллер верит, что, придя к власти, его партия успешно станет возвращать людей в уезд. Также он считает важным для уезда сохранение и развитие сланцевой промышленности.
ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ EKRE делает на выборах упор на сохранение сланцевой промышленности
- Лозунг "Спасем Эстонию!" вы перекупили у йыхвиского избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest", у которого на предыдущих местных выборах слоган звучал так: "Спасем Йыхви!"?
- Нет. Причина тут все же в серьезной тревоге за Эстонию. То, что лозунги совпали, обусловлено, пожалуй, тем, что такая же тревога была тогда и за Йыхви.
- За полтора года вы сумели спасти Йыхви?
- Я считаю, что за это время очень многое продвинулось в том направлении, что мы находимся на волне спасения Йыхви.
Кандидаты от EKRE в округе Ида-Вирумаа
- Арво Аллер
- Рихо Брейвель
- Андрус Тосс
- Антс Лийметс
- Александр Андреев
- Райнер Асукюла
- Прийт Кама
- Леана Круузе
На выборах в Рийгикогу 2019 года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) набрала в Ида-Вирумаа 2234 голоса, или 8,3% голосов. Наибольшее количество голосов набрали Рихо Брейвель (979), Керсти Крахт (373), Арво Аллер (283), Калев Притс (175).
- Ваша предвыборная программа начинается с очень мрачных тезисов о том, что правительство Эстонии привело страну и народ на грань краха. В чем проявляется этот крах?
- Главный вопрос в том, что цены на энергоносители были выпущены из рук, они стали непосильными для людей и приблизили их к бедности. Многие люди живут за счет сбережений.
- Что должно было делать правительство в то время, когда Эстония присоединилась к свободному электрорынку и действует по тем же правилами, что и другие государства региона?
- Надо уйти с электробиржи и отменить компонент двуокиси углерода в цене электроэнергии. Этим мы значительно снизили бы цену электроэнергии и уменьшили бы обеднение людей.
- Не означает ли это, что Эстонии следовало бы выйти из климатических соглашений и отказаться от взятых на себя обязательств?
- Биржа и квота на СО2 при подписании соглашений вообще не важны. У нас имеется произведенная в Эстонии электроэнергия, которую надо продавать народу по такой цене, как скажет владелец, исходя из своих ожиданий. Для этого достаточно решения правительства об уходе с электробиржи.
- Эксперты говорят, что это нежизнеспособно, ведь наступает остальной мир со своей зеленой энергией и Эстония не может оставаться обособленным островом.
- Это конечно, но мы говорим сейчас о ситуации, когда людям стало трудно справляться. Мы должны подумать, разумно ли нам следовать за этим зеленым безумием, когда у нас есть собственное производство и мощности.
- В вашей программе перечислены и другие планы борьбы с бедностью: например, повышение минимальной зарплаты до уровня 0,6 средней зарплаты, увеличение пенсии в течение четырех лет до 1200 евро и т.д. В то же время вы хотите снизить налог с оборота на лекарства и продукты, а также акцизы. За счет чего это получилось бы?
- Снижение акцизов и налога с оборота увеличит потребление и принесет дополнительные деньги. Если в предыдущий раз, когда снизили акцизы, говорили, что притока денег не будет, то в действительности маленький спад имел место всего в одном квартале. А позже произошел рост, и денег поступило в госбюджет больше, чем прогнозировалось. Поэтому во время коронапандемии эконмический спад в Эстонии оказался самым низким по Евросоюзу, из-за чего Эстония не получила, к сожалению, из фондов поддержки ЕС столько денег, сколько планировалось поначалу. Это показало, что потребление выросло, поступления в госбюджет увеличились, и это обеспечило бы в будущем возможность повысить как пенсии, так и минимальную зарплату.
- Каждая партия уже много лет говорит, что, мол, сразу начнем строить шоссе 2+2 от Йыхви до Нарвы, однако никак не начнет. Теперь вы обещаете это.
- Тут надо привлечь частных инвесторов, которые построят эти дороги, а государство с годами оплатит им это задним числом. Важно построить сейчас, ведь за те же деньги мы смогли бы построить их больше, чем через пять или десять лет.
- Ваша программа говорит, что вы против огульного применения правовых актов Евросоюза. Что это значит? Это звучит так же, как если бы люди начали выборочно выполнять законы - только те, которые им по душе.
- Ничего такого это не означает. Мы говорим о принятии директив, которые Евросоюз нам навязывает. Для нас важнее всего Конституция, и, исходя из нее, мы сами пишем свои законы. Если приходящая из Евросоюза директива для нас обременительна и неприемлема, то и не должны мы ее перенимать.
Возьмем, к примеру, директиву о разжигании вражды, навязанную нам Евросоюзом. Мы не должны, закрыв глаза, копировать ее содержание. Мы можем изложить ее так, как это требуется Эстонии, и не должны перенимать ее автоматически.
Элементарным примером является также ориентированное на километраж отображение цены топлива на заправках (сколько километров можно проехать за эту цену. - Ред.). Никто не вник в суть дела, его приняли произвольно, и теперь мы в затруднениях - как это вообще было возможно. А это было принято уже более пяти лет назад.
- Какова ваша точка зрения относительно украинских военных беженцев? Похоже, что EKRE в их отношении настроена скептично. Один из руководителей вашей партии Март Хельме выступал с трибуны Рийгикогу просто со скандальными заявлениями. Как вы считаете: мы должны принимать их или отправлять обратно?
- Конечно, мы не должны отправлять обратно всех. Мы говорим о подлежащих мобилизации молодых мужчинах. Они должны бы находиться на родине. EKRE всегда поддерживала беженцев, в то же время мы никогда не поддерживаем войну. Для нас важно поддержать украинцев в Украине. Без разбора впускать сюда под маркой военных беженцев - с этим мы не согласны. Мы хотим контроля прибывающих.
- Какой сигнал подает EKRE здешним русскоязычным жителям, которым ведь было сказано, что все образование будет на эстонском языке?
- Эстонский язык надо выучить. У людей другой национальности должна, конечно, быть возможность заниматься своей культурой, однако изучение эстонского языка - это элементарно.
- Как достичь этого?
- Начинать с этим надо с детских садов.
- EKRE, как и другие партии, обещает увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Это должно произойти за счет какого-то дополнительного налога или сокращения финансирования какой-то другой области?
- EKRE всегда обладала очень высокой компетенцией в вопросах безопасности. Перед предыдущими выборами мы говорили о 2,6 процента. Тогда это многим казалось утопией, но мы всегда поддерживали укрепление обороноспособности. Идея в том, чтобы делать инвестиции на заемные деньги. К сожалению, сейчас лучшее время брать кредиты упущено, но мы инвестировали бы за счет займов и не стали бы для этого отнимать что-то у кого-то.
- У вас, как и у "Isamaa", имеется план увязать размер пенсии с количеством детей.
- Может быть, это и вовсе "Isamaa" "списала" у нас это обещание. Для EKRE традиционная семья важнее всего. Мы по-прежнему хотим организации референдума о браке, чтобы подтвердить, что семья - это мужчина, женщина и дети. У нас есть план установить льготу по подоходному налогу в размере пяти процентов на каждого ребенка. В случае жилищного займа после определенного периода погашалась бы четверть займа за каждого ребенка.
- Вы обещаете сократить очереди на лечение, с чем не могут справиться уже годами. Каков тут ваш рецепт?
- Справедливое распределение денег. Деньги никуда не исчезли, их нужно использовать целесообразно. У нас медицинское образование на мировом уровне, однако очень многие дипломированные врачи уезжают из Эстонии. Мы хотим содействовать тому, чтобы они оставались работать в Эстонии.
- Реальное решение - искать дополнительно врачей в третьих станах. Согласны ли вы на то, чтобы с большей легкостью разрешать въезд сюда врачей из других стран?
- Если это специалисты высокого уровня и сектор здравоохранения нуждается во врачах, то возможен их въезд в рамках иммиграционной квоты.
- Что не так с эстонской демократией? Вы обещаете спасти и ее, хотя до сих пор не было каких-то признаков, что демократию здесь как-то ограничивают.
- Демократия и правовое государство связаны между собой. О правовом государстве мы можем сказать, что принимаются выборочные решения. Есть часть людей, которые могут реализовать свои демократические права, и другая часть, которой этого не позволяют. Все живущие в Эстонии люди должны иметь возможность демократически реализовать свои права.
- Кто же не может сейчас реализовать свои демократические права?
- Мы видим, что наша судебная система очень избирательна. Если кто-то годами судится с прокуратурой из-за 9 евро, то в случае некоторых лиц, ворочающих миллионами, об этом даже речи не заводят. Несмотря на то, что даже канцлер права решила, что закупка COVID-тестов в школах проводилась неправильно.
- Как отрегулировать судебную систему, чтобы сделать ее более справедливой? Неужели политики должны вмешиваться в независимость судебной власти?
- Силовые структуры должны подчиняться гражданской власти. Сейчас дела обстоят так, что силовые структуры правят государством. Это наше политическое стремление, чтобы над силовыми структурами был гражданский контроль.
- Ведь министр обороны и министр юстиции являются у нас гражданскими лицами.
- Однако если министр внутренних дел не контролирует ситуацию, то ею и руководит КаПо.
- Какие главные вещи должен, по-вашему, сделать следующий состав Рийгикогу, чтобы жизнь в Ида-Вирумаа начала развиваться быстрее и мы по многим социальным показателям уже не были среди худших?
- Самая большая вещь - наши собственные полезные ископаемые. Не говорить о выходе из сланцевой отрасли, а использовать это полезное ископаемое в интересах инновации посредством развития сланцехимии или производства сланцевого масла. На базе этого можно сохранить имеющиеся рабочие места, а также создавать новые.
- Что еще могло бы придать региону ускорение?
- Самое важное, чтобы наши люди возвращались сюда. Сейчас молодежь получает здесь хорошее образование, уезжает в университеты, в большой мир. Но важно вернуть ее назад. Для этого важна жизненная среда. В этом и состоит идея EKRE - путем возвращения жилищных займов при рождении детей вернуть молодежь к своим корням. Надеюсь, что они вернутся сюда, полные знаний и желания применить их здесь.
Я не вижу причин создавать тут какой-то ИТ-колледж или учреждение ИТ-образования. У нас есть в Йыхви технологическая школа.
- Что, если смотреть со стороны Йыхви, является главным препятствием при приходе сюда предприятий?
- Инфраструктура. Дороги, наличие электро- и водоснабжения.
- В Йыхвиском промышленном парке все это есть уже несколько лет, однако предприятия приходят туда с трудом.
- По моим сведениям, там сейчас не проданы три участка, а несколько предприятий имели также российский фон, поэтому эти проекты застопорились.
- Остался ли навечно в прошлом статус Йыхви как регионального центра или он является все же актуальной темой в волостном управлении?
- Конечно является. Важно привлечь сюда как людей, так и предприятия, расширить возможности проведения досуга. Для этого мы двигаемся дальше со многими детальными планировками - так много планировок здесь, наверное, никогда раньше не делалось. Сейчас мы инициировали также новую общую планировку, чтобы в сельских районах можно было развивать различную деятельность.
7 вопросов первым номерам
- Сколько голосов наберет Арво Аллер на этих выборах?
- Успешным результатом было бы около 1200 голосов.
- Сколько голосов может набрать EKRE в Ида-Вирумаа?
- Мы с командой постараемся получить два мандата, что означало бы примерно 7000 голосов на список.
- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?
- Около 2000 евро.
- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?
- Уверен, что где-то 135000 жителей. Мы постарались бы сделать в региональной политике столько, чтобы люди возвращались.
- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?
- В контексте Йыхви, если посмотреть на предыдущие местные выборы, это, конечно, Валло Реймаа.
- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?
- С точки зрения энергетической безопасности - 1000 мегаватт энергомощности, которые Мартин Хельме (председатель EKRE и бывший министр экономики) сохранил в Нарве.
С точки зрения Йыхви - образовательный городок, строительство Йыхвиской основной школы. В контексте уезда важны были культурные мероприятия в разных местах уезда.
- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?
- Нарва с ее променадом и пограничной рекой.