ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ EKRE делает на выборах упор на сохранение сланцевой промышленности

Я не вижу причин создавать тут какой-то ИТ-колледж или учреждение ИТ-образования. У нас есть в Йыхви технологическая школа.

- Что, если смотреть со стороны Йыхви, является главным препятствием при приходе сюда предприятий?

- В Йыхвиском промышленном парке все это есть уже несколько лет, однако предприятия приходят туда с трудом.

- По моим сведениям, там сейчас не проданы три участка, а несколько предприятий имели также российский фон, поэтому эти проекты застопорились.

- Остался ли навечно в прошлом статус Йыхви как регионального центра или он является все же актуальной темой в волостном управлении?

- Конечно является. Важно привлечь сюда как людей, так и предприятия, расширить возможности проведения досуга. Для этого мы двигаемся дальше со многими детальными планировками - так много планировок здесь, наверное, никогда раньше не делалось. Сейчас мы инициировали также новую общую планировку, чтобы в сельских районах можно было развивать различную деятельность.

7 вопросов первым номерам

- Сколько голосов наберет Арво Аллер на этих выборах?

- Успешным результатом было бы около 1200 голосов.

- Сколько голосов может набрать EKRE в Ида-Вирумаа?

- Мы с командой постараемся получить два мандата, что означало бы примерно 7000 голосов на список.

- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?

- Около 2000 евро.

- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?

- Уверен, что где-то 135000 жителей. Мы постарались бы сделать в региональной политике столько, чтобы люди возвращались.

- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?

- В контексте Йыхви, если посмотреть на предыдущие местные выборы, это, конечно, Валло Реймаа.

- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?

- С точки зрения энергетической безопасности - 1000 мегаватт энергомощности, которые Мартин Хельме (председатель EKRE и бывший министр экономики) сохранил в Нарве.

С точки зрения Йыхви - образовательный городок, строительство Йыхвиской основной школы. В контексте уезда важны были культурные мероприятия в разных местах уезда.

- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?

- Нарва с ее променадом и пограничной рекой.