Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ EKRE делает на выборах упор на сохранение сланцевой промышленности

Эрик Калда Эрик Гамзеев
EKRE делает на выборах упор на сохранение сланцевой промышленности
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
По словам Арво Аллера, EKRE путем повышения семейных пособий надеется привлечь молодежь обратно в Ида-Вирумаа.
По словам Арво Аллера, EKRE путем повышения семейных пособий надеется привлечь молодежь обратно в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Первый номер EKRE на парламентских выборах в Ида-Вирумаа Арво Аллер верит, что, придя к власти, его партия успешно станет возвращать людей в уезд. Также он считает важным для уезда сохранение и развитие сланцевой промышленности.

- Лозунг "Спасем Эстонию!" вы перекупили у йыхвиского избирательного союза "Ühiselt Jõhvi Eest", у которого на предыдущих местных выборах слоган звучал так: "Спасем Йыхви!"?

- Нет. Причина тут все же в серьезной тревоге за Эстонию. То, что лозунги совпали, обусловлено, пожалуй, тем, что такая же тревога была тогда и за Йыхви.

- За полтора года вы сумели спасти Йыхви?

- Я считаю, что за это время очень многое продвинулось в том направлении, что мы находимся на волне спасения Йыхви. 

Кандидаты от EKRE в округе Ида-Вирумаа

  • Арво Аллер
  • Рихо Брейвель
  • Андрус Тосс
  • Антс Лийметс
  • Александр Андреев
  • Райнер Асукюла
  • Прийт Кама
  • Леана Круузе

На выборах в Рийгикогу 2019 года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) набрала в Ида-Вирумаа 2234 голоса, или 8,3% голосов. Наибольшее количество голосов набрали Рихо Брейвель (979), Керсти Крахт (373), Арво Аллер (283), Калев Притс (175).

- Ваша предвыборная программа начинается с очень мрачных тезисов о том, что правительство Эстонии привело страну и народ на грань краха. В чем проявляется этот крах?

- Главный вопрос в том, что цены на энергоносители были выпущены из рук, они стали непосильными для людей и приблизили их к бедности. Многие люди живут за счет сбережений.

- Что должно было делать правительство в то время, когда Эстония присоединилась к свободному электрорынку и действует по тем же правилами, что и другие государства региона?

- Надо уйти с электробиржи и отменить компонент двуокиси углерода в цене электроэнергии. Этим мы значительно снизили бы цену электроэнергии и уменьшили бы обеднение людей.

- Не означает ли это, что Эстонии следовало бы выйти из климатических соглашений и отказаться от взятых на себя обязательств?

- Биржа и квота на СО2 при подписании соглашений вообще не важны. У нас имеется произведенная в Эстонии электроэнергия, которую надо продавать народу по такой цене, как скажет владелец, исходя из своих ожиданий. Для этого достаточно решения правительства об уходе с электробиржи.

- Эксперты говорят, что это нежизнеспособно, ведь наступает остальной мир со своей зеленой энергией и Эстония не может оставаться обособленным островом.

- Это конечно, но мы говорим сейчас о ситуации, когда людям стало трудно справляться. Мы должны подумать, разумно ли нам следовать за этим зеленым безумием, когда у нас есть собственное производство и мощности.

- В вашей программе перечислены и другие планы борьбы с бедностью: например, повышение минимальной зарплаты до уровня 0,6 средней зарплаты, увеличение пенсии в течение четырех лет до 1200 евро и т.д. В то же время вы хотите снизить налог с оборота на лекарства и продукты, а также акцизы. За счет чего это получилось бы?

- Снижение акцизов и налога с оборота увеличит потребление и принесет дополнительные деньги. Если в предыдущий раз, когда снизили акцизы, говорили, что притока денег не будет, то в действительности маленький спад имел место всего в одном квартале. А позже произошел рост, и денег поступило в госбюджет больше, чем прогнозировалось. Поэтому во время коронапандемии эконмический спад в Эстонии оказался самым низким по Евросоюзу, из-за чего Эстония не получила, к сожалению, из фондов поддержки ЕС столько денег, сколько планировалось поначалу. Это показало, что потребление выросло, поступления в госбюджет увеличились, и это обеспечило бы в будущем возможность повысить как пенсии, так и минимальную зарплату.

- Каждая партия уже много лет говорит, что, мол, сразу начнем строить шоссе 2+2 от Йыхви до Нарвы, однако никак не начнет. Теперь вы обещаете это.

- Тут надо привлечь частных инвесторов, которые построят эти дороги, а государство с годами оплатит им это задним числом. Важно построить сейчас, ведь за те же деньги мы смогли бы построить их больше, чем через пять или десять лет.

- Ваша программа говорит, что вы против огульного применения правовых актов Евросоюза. Что это значит? Это звучит так же, как если бы люди начали выборочно выполнять законы - только те, которые им по душе.

- Ничего такого это не означает. Мы говорим о принятии директив, которые Евросоюз нам навязывает. Для нас важнее всего Конституция, и, исходя из нее, мы сами пишем свои законы. Если приходящая из Евросоюза директива для нас обременительна и неприемлема, то и не должны мы ее перенимать.

Возьмем, к примеру, директиву о разжигании вражды, навязанную нам Евросоюзом. Мы не должны, закрыв глаза, копировать ее содержание. Мы можем изложить ее так, как это требуется Эстонии, и не должны перенимать ее автоматически.

Элементарным примером является также ориентированное на километраж отображение цены топлива на заправках (сколько километров можно проехать за эту цену. - Ред.). Никто не вник в суть дела, его приняли произвольно, и теперь мы в затруднениях - как это вообще было возможно. А это было принято уже более пяти лет назад.

- Какова ваша точка зрения относительно украинских военных беженцев? Похоже, что EKRE в их отношении настроена скептично. Один из руководителей вашей партии Март Хельме выступал с трибуны Рийгикогу просто со скандальными заявлениями. Как вы считаете: мы должны принимать их или отправлять обратно?

- Конечно, мы не должны отправлять обратно всех. Мы говорим о подлежащих мобилизации молодых мужчинах. Они должны бы находиться на родине. EKRE всегда поддерживала беженцев, в то же время мы никогда не поддерживаем войну. Для нас важно поддержать украинцев в Украине. Без разбора впускать сюда под маркой военных беженцев - с этим мы не согласны. Мы хотим контроля прибывающих.

- Какой сигнал подает EKRE здешним русскоязычным жителям, которым ведь было сказано, что все образование будет на эстонском языке?

- Эстонский язык надо выучить. У людей другой национальности должна, конечно, быть возможность заниматься своей культурой, однако изучение эстонского языка - это элементарно.

- Как достичь этого?

- Начинать с этим надо с детских садов. 

- EKRE, как и другие партии, обещает увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Это должно произойти за счет какого-то дополнительного налога или сокращения финансирования какой-то другой области?

- EKRE всегда обладала очень высокой компетенцией в вопросах безопасности. Перед предыдущими выборами мы говорили о 2,6 процента. Тогда это многим казалось утопией, но мы всегда поддерживали укрепление обороноспособности. Идея в том, чтобы делать инвестиции на заемные деньги. К сожалению, сейчас лучшее время брать кредиты упущено, но мы инвестировали бы за счет займов и не стали бы для этого отнимать что-то у кого-то.

- У вас, как и у "Isamaa", имеется план увязать размер пенсии с количеством детей.

- Может быть, это и вовсе "Isamaa" "списала" у нас это обещание. Для EKRE традиционная семья важнее всего. Мы по-прежнему хотим организации референдума о браке, чтобы подтвердить, что семья - это мужчина, женщина и дети. У нас есть план установить льготу по подоходному налогу в размере пяти процентов на каждого ребенка. В случае жилищного займа после определенного периода погашалась бы четверть займа за каждого ребенка.

- Вы обещаете сократить очереди на лечение, с чем не могут справиться уже годами. Каков тут ваш рецепт?

- Справедливое распределение денег. Деньги никуда не исчезли, их нужно использовать целесообразно. У нас медицинское образование на мировом уровне, однако очень многие дипломированные врачи уезжают из Эстонии. Мы хотим содействовать тому, чтобы они оставались работать в Эстонии.

- Реальное решение - искать дополнительно врачей в третьих станах. Согласны ли вы на то, чтобы с большей легкостью разрешать въезд сюда врачей из других стран?

- Если это специалисты высокого уровня и сектор здравоохранения нуждается во врачах, то возможен их въезд в рамках иммиграционной квоты.

- Что не так с эстонской демократией? Вы обещаете спасти и ее, хотя до сих пор не было каких-то признаков, что демократию здесь как-то ограничивают.

- Демократия и правовое государство связаны между собой. О правовом государстве мы можем сказать, что принимаются выборочные решения. Есть часть людей, которые могут реализовать свои демократические права, и другая часть, которой этого не позволяют. Все живущие в Эстонии люди должны иметь возможность демократически реализовать свои права.

- Кто же не может сейчас реализовать свои демократические права?

- Мы видим, что наша судебная система очень избирательна. Если кто-то годами судится с прокуратурой из-за 9 евро, то в случае некоторых лиц, ворочающих миллионами, об этом даже речи не заводят. Несмотря на то, что даже канцлер права решила, что закупка COVID-тестов в школах проводилась неправильно.

- Как отрегулировать судебную систему, чтобы сделать ее более справедливой? Неужели политики должны вмешиваться в независимость судебной власти?

- Силовые структуры должны подчиняться гражданской власти. Сейчас дела обстоят так, что силовые структуры правят государством. Это наше политическое стремление, чтобы над силовыми структурами был гражданский контроль.

- Ведь министр обороны и министр юстиции являются у нас гражданскими лицами.

- Однако если министр внутренних дел не контролирует ситуацию, то ею и руководит КаПо.

- Какие главные вещи должен, по-вашему, сделать следующий состав Рийгикогу, чтобы жизнь в Ида-Вирумаа начала развиваться быстрее и мы по многим социальным показателям уже не были среди худших?

- Самая большая вещь - наши собственные полезные ископаемые. Не говорить о выходе из сланцевой отрасли, а использовать это полезное ископаемое в интересах инновации посредством развития сланцехимии или производства сланцевого масла. На базе этого можно сохранить имеющиеся рабочие места, а также создавать новые.

- Что еще могло бы придать региону ускорение?

- Самое важное, чтобы наши люди возвращались сюда. Сейчас молодежь получает здесь хорошее образование, уезжает в университеты, в большой мир. Но важно вернуть ее назад. Для этого важна жизненная среда. В этом и состоит идея EKRE - путем возвращения жилищных займов при рождении детей вернуть молодежь к своим корням. Надеюсь, что они вернутся сюда, полные знаний и желания применить их здесь.

Я не вижу причин создавать тут какой-то ИТ-колледж или учреждение ИТ-образования. У нас есть в Йыхви технологическая школа.

- Что, если смотреть со стороны Йыхви, является главным препятствием при приходе сюда предприятий?

- Инфраструктура. Дороги, наличие электро- и водоснабжения.

- В Йыхвиском промышленном парке все это есть уже несколько лет, однако предприятия приходят туда с трудом.

- По моим сведениям, там сейчас не проданы три участка, а несколько предприятий имели также российский фон, поэтому эти проекты застопорились.

- Остался ли навечно в прошлом статус Йыхви как регионального центра или он является все же актуальной темой в волостном управлении?

- Конечно является. Важно привлечь сюда как людей, так и предприятия, расширить возможности проведения досуга. Для этого мы двигаемся дальше со многими детальными планировками - так много планировок здесь, наверное, никогда раньше не делалось. Сейчас мы инициировали также новую общую планировку, чтобы в сельских районах можно было развивать различную деятельность.

7 вопросов первым номерам

- Сколько голосов наберет Арво Аллер на этих выборах?

- Успешным результатом было бы около 1200 голосов.

- Сколько голосов может набрать EKRE в Ида-Вирумаа?

- Мы с командой постараемся получить два мандата, что означало бы примерно 7000 голосов на список.

- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?

- Около 2000 евро.

- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?

- Уверен, что где-то 135000 жителей. Мы постарались бы сделать в региональной политике столько, чтобы люди возвращались.

- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?

- В контексте Йыхви, если посмотреть на предыдущие местные выборы, это, конечно, Валло Реймаа.

- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?

- С точки зрения энергетической безопасности - 1000 мегаватт энергомощности, которые Мартин Хельме (председатель EKRE и бывший министр экономики) сохранил в Нарве.

С точки зрения Йыхви - образовательный городок, строительство Йыхвиской основной школы. В контексте уезда важны были культурные мероприятия в разных местах уезда.

- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?

- Нарва с ее променадом и пограничной рекой.

Ключевые слова
Персона/репортаж
Наверх